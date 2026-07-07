Церемонию прощания с Екатериной Жемчужной вел ее единственный внук

Родственники самой прославленной цыганки отечественного кинематографа тоже связаны с искусством. В семье — заслуженная артистка Ляля Жемчужная (единственная дочь Екатерины Андреевны), ее супруг, народный артист Роман Грохольский, их наследники: внук Андрей Жемчужный и внучка Анастасия Грохольская, а также правнук Филипп.

Все члены семьи, кроме Филиппа, служат в театре «Ромэн». Каждый из них получил профессиональное образование в творческой сфере. Ляля Жемчужная обучалась в ГИТИСе — в мастерской Галины Волчек. Ее дочь Анастасия не ограничилась актерской подготовкой: она также освоила профессию лингвиста, окончив факультет иностранных языков МГУ.

Екатерина Жемчужная скончалась в больнице 3 июля 2026 года, ей было 82 года. Дочь Екатерины Жемчужной, заслуженная артистка РФ Ольга (Ляля) Жемчужная, рассказала, что причиной смерти ее мамы стал оторвавшийся тромб. Екатерина Андреевна ровно на пять лет пережила своего мужа, актера Георгия Жемчужного.

В браке они прожили больше пятидесяти лет. Актриса тяжело переживала утрату мужа. Она сильно сдала после его смерти. И похоже, так и не смогла оправиться после его ухода.