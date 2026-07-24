«Ценный этап моей жизни»: Загитова появилась на публике с женатым бойфрендом

Еще в мае внимание прессы привлекла поездка Алины в парк развлечений в Китае: тогда ее заметили в компании мужчины, причем фигуристка весело сидела у него на плечах. Позже стало известно, что спутником спортсменки был 26‑летний Артем Чечихин — сын продюсера Юрия Чечихина. При этом молодой человек состоит в браке. Сами Загитова и Чечихин никак не прокомментировали слухи о характере своих отношений — ни подтвердили, ни опровергли их.

На VK Fest журналисты вновь попытались выведать у Алины подробности личной жизни: они обратили внимание на то, что в ее соцсетях часто появляются снимки с роскошными букетами. Ответ фигуристки был предельно лаконичным.

«Я, наверное, скажу так: личное — не публичное», — сказала спортсменка.

Этой фразой она четко обозначила границы: она не собирается превращать свои приватные отношения в предмет публичного обсуждения и предпочитает держать эту сторону жизни вдали от пристального внимания прессы и фанатов.

Но от обсуждений уйти, конечно же, не удалось. В блоге у жены Чечихина под его фото с ней, кто-то написал, что это бойфренд Загитовой. Супруга молодого человека мгновенно отреагировала на комментарий. Она дала понять, что в жизни Алины Загитовой это не первый роман с несвободным мужчиной.

А вы как думаете, что связывает Алину Загитову с молодым человеком, просто дружба или нечто другое? Поделитесь в комментариях.