«Ценный этап моей жизни»: Загитова появилась на публике с женатым бойфрендом

Алина Загитова не скрывала своей искренней радости — она торжественно отметила завершение важного этапа в жизни. Знаменитая фигуристка, завоевавшая олимпийское золото в 2018-м году, рассказала подписчикам, что стала выпускницей РАНХиГС — Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
В своем блоге спортсменка, ранее выступавшая в роли ведущей «Ледникового периода», разместила праздничные кадры — фото и видео с выпускного вечера. На снимках прославленная «звезда льда» запечатлена с дипломом: она с гордостью демонстрировала документ, символизирующий окончание многолетнего образовательного пути.
«6 лет в РАНХиГС позади. Это был важный и очень ценный этап моей жизни — с вызовами, победами и огромным личным ростом. Спасибо за этот опыт!» — поделилась эмоциями Алина в соцсети.
Алина Загитова и ее диплом. Фото: соцсети Алины Загитовой
Кроме праздничных кадров, Загитова опубликовала и трогательный снимок с близким человеком: на фото избранник нежно держит ее за талию, а она отвечает ему взаимностью. Пара снята со спины — лица мужчины не видно, но этот кадр все равно вызвал бурный интерес поклонников.
Молодой человек вместе с Алиной не постеснялся предстать на публичном мероприятии. Во время него они вели себя, как пара.
Алина Загитова и ее избранник. Фото: соцсети Алины Загитовой
Еще в мае внимание прессы привлекла поездка Алины в парк развлечений в Китае: тогда ее заметили в компании мужчины, причем фигуристка весело сидела у него на плечах. Позже стало известно, что спутником спортсменки был 26‑летний Артем Чечихин — сын продюсера Юрия Чечихина. При этом молодой человек состоит в браке. Сами Загитова и Чечихин никак не прокомментировали слухи о характере своих отношений — ни подтвердили, ни опровергли их.
На VK Fest журналисты вновь попытались выведать у Алины подробности личной жизни: они обратили внимание на то, что в ее соцсетях часто появляются снимки с роскошными букетами. Ответ фигуристки был предельно лаконичным.
«Я, наверное, скажу так: личное — не публичное», — сказала спортсменка.
Этой фразой она четко обозначила границы: она не собирается превращать свои приватные отношения в предмет публичного обсуждения и предпочитает держать эту сторону жизни вдали от пристального внимания прессы и фанатов.
Но от обсуждений уйти, конечно же, не удалось. В блоге у жены Чечихина под его фото с ней, кто-то написал, что это бойфренд Загитовой. Супруга молодого человека мгновенно отреагировала на комментарий. Она дала понять, что в жизни Алины Загитовой это не первый роман с несвободным мужчиной.
А вы как думаете, что связывает Алину Загитову с молодым человеком, просто дружба или нечто другое? Поделитесь в комментариях.