«Целуйтесь!»: Филипп Киркоров провел свадебную церемонию Клавы Коки и Димы Масленникова

Дима Масленников поделился трогательными воспоминаниями о том, как зарождались его чувства к Клаве. По его словам, поворотный момент случился пять лет назад — в мартовский вечер, когда вокруг шел снег, а в душе рождалось самое сильное чувство в жизни.

«Навсегда в памяти момент, когда 5 лет назад я неожиданно осознал, что ты та самая! Март. Поздний вечер. Шел снег. Мы прощались, и происходила магия… Внутри — самое сильное чувство за всю мою жизнь, а вокруг будто замер снег…» — написал Дима в личном блоге под видео с церемонии.

Теперь этот снежный вечер стал частью семейной легенды пары: песня «Снег» навсегда обрела для них особый смысл и превратилась в символ самого важного дня — дня рождения их семьи.

«Теперь мы пережили это вместе в день рождения нашей семьи… Песня „Снег“ у нас теперь навсегда ассоциируется с самым важным днем в жизни!» — признался Дима.

Свадьба Клавы Коки и Димы Масленникова состоялась 5 августа 2026 года. Церемония прошла в режиме строгой секретности в усадьбе Середниково.