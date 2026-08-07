«Целуйтесь!»: Филипп Киркоров провел свадебную церемонию Клавы Коки и Димы Масленникова

Мир шоу‑бизнеса не перестает удивлять: на этот раз в центре внимания — свадьба блогера Димы Масленникова и певицы Клавы Коки, церемонию которой провел сам Филипп Киркоров. Событие стало не просто светским поводом для обсуждений, а по‑настоящему личной историей двух людей, которые долго шли к этому дню.
В личном блоге Дима Масленников поделился кадрами свадебной церемонии. На них он предстал рядом с Филиппом Киркоровым. Поп-король для торжественного момента облачился во все белое. Под стать жениху и невесте.
«Не дает до утра спать. Снег растаявший, он— вода. Ты одно лишь должна знать», — пропел строчки своего хита «Снег» Киркоров.
«Я люблю тебя навсегда», — подхватил Дима Масленников, обратившись к Клаве Коке.
«Объявляю вас мужем и женой! Целуйтесь!» — повелел Филипп Бедросович молодоженам.
Филипп Киркоров и Дима Масленников. Фото: соцсети Димы Масленникова.
Дима Масленников поделился трогательными воспоминаниями о том, как зарождались его чувства к Клаве. По его словам, поворотный момент случился пять лет назад — в мартовский вечер, когда вокруг шел снег, а в душе рождалось самое сильное чувство в жизни.
«Навсегда в памяти момент, когда 5 лет назад я неожиданно осознал, что ты та самая! Март. Поздний вечер. Шел снег. Мы прощались, и происходила магия… Внутри — самое сильное чувство за всю мою жизнь, а вокруг будто замер снег…» — написал Дима в личном блоге под видео с церемонии.
Теперь этот снежный вечер стал частью семейной легенды пары: песня «Снег» навсегда обрела для них особый смысл и превратилась в символ самого важного дня — дня рождения их семьи.
«Теперь мы пережили это вместе в день рождения нашей семьи… Песня „Снег“ у нас теперь навсегда ассоциируется с самым важным днем в жизни!» — признался Дима.
Свадьба Клавы Коки и Димы Масленникова состоялась 5 августа 2026 года. Церемония прошла в режиме строгой секретности в усадьбе Середниково.