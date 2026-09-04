Бывший продюсер Газманова вернул певцу 17,5 млн рублей

Уголовное дело бывшего исполнительного продюсера Олега Газманова Филиппа Росса неожиданно повернулось к примирению. Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере полностью возместил ущерб певцу — 17,5 млн рублей — и принес извинения прямо из следственного изолятора. Представитель артиста в суде заявил, что необходимость содержания Росса под стражей отпала. История, которая началась с ареста на рассвете, может завершиться куда более мягким финалом, чем ожидали многие.

На очередном заседании Мещанского районного суда Москвы выяснилось: Филипп Росса полностью возместил Олегу Газманову причиненный ущерб, который оценивается в 17,5 млн рублей. Представитель артиста прямо заявил, что после этого держать шоумена под стражей больше нет смысла.

«Росса полностью возместил ущерб моему доверителю Газманову, поэтому я считаю, что в содержании его под стражей нет необходимости», — цитирует представителя артиста ТАСС.

Сам Росса в ходе заседания рассказал, что уже принес Газманову извинения. Продюсер написал певцу письмо прямо из следственного изолятора, и тот эти извинения принял.

Филиппу Росса вменяется систематическая передача третьим лицам фотографий и музыкальных произведений Газманова — в том числе прав на песни, которые впоследствии использовались в кино. Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Продюсера задержали утром 5 марта и отправили в СИЗО.

Возмещение ущерба и заступничество стороны потерпевшего — серьезный аргумент для суда при выборе меры пресечения. Однако уголовное дело продолжается, и окончательное решение предстоит принять суду. Пока же Филипп Росса, похоже, сделал первый и самый важный шаг к тому, чтобы если не исправить прошлое, то хотя бы смягчить его последствия.