Бывший муж Веры Брежневой Константин Меладзе тайно получил паспорт Грузии

В мире шоу‑бизнеса новости о перемещениях и документах звезд порой вызывают не меньше интереса, чем их новые хиты. На этот раз в центре внимания оказался Константин Меладзе. Выяснилось, что известный продюсер и экс-супруг певицы Веры Брежневой обзавелся гражданством Грузии, и эта деталь тянет за собой целую цепочку юридических нюансов и перемен в его статусе.

Константин Меладзе тайно получил грузинский паспорт — он стал вторым для музыканта после украинского, который тот обновил в 2024 году. Однако законы Грузии не допускают двойного гражданства: по правилам, от прежнего паспорта нужно отказаться. Есть лишь одно исключение — если разрешение на сохранение второго гражданства даст лично президент страны.

Но официального одобрения от Михаила Кавелашвили Меладзе не получил. С высокой долей вероятности это означает, что продюсер отказался от украинского удостоверения личности.

Сейчас автор хитов «Самба белого мотылька», «Салют, Вера» и «Иностранец» живет в Италии. Любопытный штрих к этой истории — еще одно следствие обновления документов: после получения ID‑карты нового образца на Украине Меладзе лишился своего отчества Шотович. В новых украинских документах от него отказались, сочтя советским пережитком.

Напомним, что Вера Брежнева и Константин Меладзе развелись в 2023 году после восьми лет брака. Парочка тайно поженилась в Италии в 2015-м году.

По материалам Mash