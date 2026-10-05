Бывший муж Собчак избавился от недвижимости в России

Речь идет о двух объектах. Первый — однокомнатная квартира в Большом Власьевском переулке, которая находилась в собственности Виторгана с 1998 года. Сейчас ее оценивают в 47 миллионов рублей.

Второй объект — двухкомнатная квартира площадью 62 квадрата на Краснопресненской набережной. Ее артист получил в 2018 году от отца, народного артиста России Эммануила Виторгана. Рыночная стоимость этой недвижимости составляет около 55 миллионов рублей.

По данным канала, обе квартиры были переписаны на 30-летнюю Полину в один день.

Максим Виторган — российский актер театра и кино, бывший муж телеведущей Ксении Собчак. Он известен по ролям в фильмах «Духless», «Про любовь» и сериалах «Год культуры», «Мылодрама». У актера трое детей: дочь Полина от первого брака с актрисой Викторией Верберг, сын Даниил от брака с Ксенией Собчак и дочь от нынешней супруги Нино Нинидзе.