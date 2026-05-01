Бывший любовник Бородиной Терехин: «Был настоящий «змеюшник»

Телеведушая Ксения Бородина и участник реалити-шоу «Дом-2» Михаил Терехин. Фото: КП/Михаил Фролов

Бывший возлюбленный телеведущей Ксении Бородиной, адвокат Михаил Терехин, решил принять участие в проекте телеканала ТНТ. Он поделился своими ожиданиями от съемок и рассказал, почему согласился.

Михаил Терехин признался, что смотрел первый сезон шоу фрагментарно, но успел сложить о нем определенное мнение.

«Я смотрел эпизодами первый сезон «Мастера игры», поэтому представление об игре у меня имелось. Видел, что очень красочно и интересно», — заявил адвокат.

Особенно его привлекла атмосфера первого сезона.

«В первом сезоне был настоящий «змеюшник», а я так люблю змеюшники! Я в них очень комфортно себя чувствую, обожаю эти ссоры. Кто-то их боится, а мне, наоборот, нравится», — пояснил Терехин.

По словам адвоката, препятствий для участия не было, поэтому он согласился сразу.

«Препятствий для участия у меня не было, и я согласился. Тем более, это прайм-тайм на ТНТ», — отметил участник.

Терехин настроен решительно.

«Моя конечная цель, естественно, победить. Здесь сейчас находится такой состав, что каждый участник хочет победить, даже те, у кого точно мало шансов, вам об этом скажут», — подытожил адвокат.

Михаил Терехин — адвокат Московской областной коллегии адвокатов. В 2021 году он состоял в отношениях с телеведущей Ксенией Бородиной, их роман продлился несколько месяцев. После расставания адвокат был замечен в компании других публичных персон, а также принимал участие в различных телепроектах.

Шоу «Мастер игры» выходит на телеканале ТНТ. Первый сезон стартовал в декабре 2025 года. По правилам проекта, участникам предстоит не только проявлять смекалку и интуицию, но и выстраивать коммуникации с соперниками, а также вычислять ложь.

