Мир российской журналистики понес утрату: в Москве трагически погиб Валентин Василец — ветеран ИТАР‑ТАСС и бывший главный редактор журнала «Эхо планеты».

По информации MK.RU , тело 90‑летнего журналиста обнаружили днем в понедельник, 11 мая, на улице Крупской — неподалеку от дома, где он проживал. В настоящее время правоохранительные органы проверяют версию несчастного случая.

Профессиональная биография Валентина Васильца тесно связана с международной журналистикой. На протяжении многих лет он внес весомый вклад в развитие отечественных СМИ. Особого внимания заслуживает период конца 90‑х годов — именно тогда Василец возглавил журнал «Эхо планеты», оставив заметный след в истории издания.

Его карьера стала примером преданности профессии: опыт и знания Валентина Васильца оказали влияние на поколения журналистов, а материалы, опубликованные под его редакцией, не раз привлекали внимание широкой аудитории к ключевым международным событиям.

Память о Валентине Васильце сохранится среди коллег, учеников и читателей — как о человеке, посвятившем жизнь журналистскому делу.