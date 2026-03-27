Бывшего бойфренда Ольги Бузовой приговорили к большому сроку заключения: что он натворил

12 лет за решеткой — таков итог стремительного "бизнеса" рэпера Радия Лебедева, некогда известного как бывший Ольги Бузовой.

Что натворил бывший Бузовой

Суд признал Лебедева виновным в серии мошеннических действий, в результате которых пострадавшие лишились в общей сложности более 66 млн рублей. Схема была проста: Лебедев находил доверчивых инвесторов, обещал им золотые горы — от выгодных бизнес‑вложений до покупки элитных авто, — а получив деньги, растворялся в воздухе.

Наказание оказалось суровым. Лебедев ближайшие 12 лет жизни проведет в колонии; заплатит штраф 900 тыс. рублей и возместит ущерб пострадавшим в сумме 19 млн рублей.

Когда Бузова и Лебедев крутили роман

История публичной стороны жизни Радия Лебедева началась в 2021 году, когда стало известно о романе с Ольгой Бузовой. Союз быстро распался, а вскоре Лебедев закрутил знакомство с футболисткой Линой Якуповой. Именно ей он внушил идею перевести 11 млн рублей "на машины" — и, получив сумму, исчез без следа. Этот случай стал одним из самых громких эпизодов в деле, которое в итоге привело его за решетку.

