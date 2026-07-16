Бывшая жена Тимура Родригеза хотела запретить ему выезд в день свадьбы

Конфликт между шоуменом Тимуром Родригезом и его бывшей супругой Анной Девочкиной получил новый виток.

По информации StarHit, экс-супруги не смогли прийти к мирному соглашению по вопросам алиментов на двоих сыновей, а также выплат на содержание самой Анны.

Бывшая жена инициировала исполнительное производство

Суд принял решение освободить артиста от обязанности ежемесячно переводить Девочкиной 500 тысяч рублей на ее личные нужды. Однако уменьшить размер алиментов на детей Родригезу пока не удалось.

Кроме того, незадолго до свадьбы шоумена с актрисой Катей Кабак бывшая жена инициировала исполнительное производство и пыталась добиться запрета на выезд артиста за границу, но судебные приставы отклонили это требование.

Как рассказал адвокат Сергей Жорин, уведомления о взысканиях начали поступать артисту прямо в день свадьбы, но праздник это не омрачило.

Что связывало Тимура Родригеза и его бывшую жену

У Родригеза и Девочкиной двое сыновей: Мигель и Даниэль, они проживают с матерью в Испании. После развода певец оставил семье дорогую недвижимость и продолжил выплачивать алименты. Ранее суд уже отказывал ему в пересмотре условий содержания детей.

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