Бывшая жена потребовала с Гогунского алименты на оплату водителя для дочери

Новые претензии прозвучали на заседании, которое прошло в конце июня 2026 года. Окончательное решение по делу суд отложил до 15 июля. По словам представителей Маирко, расходы на воспитание и образование дочери значительно выросли.

Они требуют, чтобы Гогунский ежемесячно выделял 150 тысяч рублей на услуги личного водителя, а также оплачивал занятия с репетиторами по английскому, русскому, географии и математике — эта статья расходов оценивается еще в 180 тысяч рублей .

Среди других трат: английский язык — 25 тысяч рублей в месяц, русский и география — по 30 тысяч, математика — 20 тысяч.

Адвокат Гогунского категорически не согласен с такими запросами. В суде он заявил, что не понимает, почему его клиент должен оплачивать «эту блажь». По его словам, гонорары актера не позволяют покрывать подобные траты.

«У ребенка личный водитель? Это необходимые расходы? Почему мой доверитель должен оплачивать эту блажь? У моего доверителя не такие огромные гонорары», — высказался адвокат артиста.

В ответ представители Маирко напомнили, что сам Гогунский в недавних интервью рассказывал о своих высоких доходах, которые якобы достигают 10 миллионов рублей. Однако защита артиста парировала: подобные заявления были сделаны исключительно для пиара и не имеют отношения к его реальному финансовому положению.

Отношения Гогунского с дочерью остаются напряженными. По данным адвокатов Маирко, актер не виделся с Миланой уже много лет.

На просьбу бывшей супруги дать разрешение на оформление документов для получения визы он ответил отказом, заявив, что дочь должна сама ему позвонить. При этом долг Гогунского по алиментам, по некоторым данным, уже превысил 9 миллионов рублей .

Виталий Гогунский и Ирина Маирко развелись в 2019 году. После развода актер оставил бывшей жене и дочери квартиру и бизнес, но с тех пор, по словам представителей Маирко, практически не участвует в жизни наследницы.

Между ними действует мировое соглашение, согласно которому Гогунский должен перечислять дочери четверть всех своих доходов. Однако выплаты, как утверждает бывшая супруга, нерегулярны и значительно ниже ожидаемых. В начале 2026 года она подала новый иск, обвиняя актера в уклонении от алиментов и сокрытии реальных доходов через компанию, оформленную на его мать.