Бывшая Вани Дмитриенко о его абьюзе: «Ревновал даже к 7-летним мальчикам»

Бывшая девушка Вани Дмитриенко, блогер Саша Айс, с которой он расстался два года назад, опубликовала ряд заявлений, обвинив артиста в психологическом насилии. По ее словам, Дмитриенко был патологическим ревнивцем и неверен ей во время отношений.

Как вел себя Ваня Дмитриенко во время отношений с бывшей

Так, Саша рассказала, что во время ухаживаний Ваня одновременно симпатизировал и другим девушкам. Также он заставил ее прекратить общение со всеми друзьями, отписаться от всех контактов и не общаться с людьми, чьи имена совпадали с именем ее бывшего партнёра.

По словам блогера, артист запретил ей ходить в спортзал в облегающих спортивных костюмах, смеяться с подругами во время разговора с ним по телефону.

«Когда я была на встрече одноклассников, был скандал: «Почему справа и слева от тебя сидят одноклассники, а не одноклассницы?!», — это все было на полном серьезе. Он ревновал меня к своему лучшему другу, да даже к 7-летним мальчикам», - заявила Саша Айс.

Как Саша Айс страдала от панических атак

Девушка добавила, что из-за психологического давления Дмитриенко, который сейчас встречается с Аней Пересильд, она страдала от панических атак и долго не могла восстановиться.

А вы что думаете о словах Саши Айс? Не кажутся ли вам ее слова местью бывшему, или же блогер действительно еще не оправилась от психологической травмы?

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