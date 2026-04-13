"Быть блондинкой с мозгами": Софья Эрнст раскрыла формулу женского успеха

38-летняя актриса, известная по ролям в сериалах "Содержанки" и "Таинственная страсть", с присущей ей самоиронией высказалась о формуле женского успеха.

"Если быть блондинкой с мозгами и чувством юмора, то было бы преступлением", — заявила Софья Эрнст.

Напомним, несколько лет назад Софья откровенно рассказала о начале своих отношений с Константином Эрнстом, который старше ее на 27 лет.

По словам актрисы, когда они только начинали общаться, она чувствовала себя неуверенно из-за разницы в интеллектуальном багаже. Эрнст, известный своей эрудицией, часто затрагивал темы, в которых Софья разбиралась не слишком хорошо.

"Я страшно боялась, что он поймет, что я самозванка. Я боролась за этого парня", — признавалась она ранее.

Однажды во время ужина в ресторане "Пушкинъ" она держала под столом телефон с открытой "Википедией", чтобы подсматривать "хайлайты беседы" и поддерживать разговор. Позже, приходя домой, она досконально изучала историю поиска, чтобы не попасть впросак.

Даже после того, как они начали жить вместе, она долгое время обращалась к будущему мужу на "Вы".

Пара познакомилась в 2014 году во время подготовки к Олимпийским играм в Сочи, где Софья работала ассистентом Эрнста. В то время она уже сменила несколько профессий: окончив экономический факультет СПбГУ по настоянию родителей, она работала в банке, администратором в ресторане, а затем переехала в Москву и начала карьеру в фэшн-индустрии, работая в модном доме Ульяны Сергеенко.

Долгое время пара скрывала свои отношения. Лишь в 2017 году они тайно поженились, расписавшись в Грибоедовском загсе Москвы буквально за несколько минут до его закрытия. Никаких пышных торжеств не было.

У пары трое детей: дочери Эрика (родилась в 2016 году), Кира (родилась в 2017 году) и сын Лев (родился в 2020 году). Актриса называет своего мужа "чемпионом по закрытости" и признается, что они редко появляются на публике всей семьей.