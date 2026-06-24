«Была спутница жизни»: Никас Сафронов рассказал о последней любви Михаила Ножкина

Художник Никас Сафронов поделился теплыми воспоминаниями о своем друге, ныне покойном актере Михаиле Ножкине. Их знакомство состоялось более 30 лет назад.

Сафронов отмечает, что в последние годы Ножкин вел довольно замкнутый образ жизни и редко общался с окружающими. Но при этом он всегда с радостью принимал приглашения от друга: приезжал к нему домой, пел песни и увлекательно делился историями.

«Он умел их рассказывать так, что не хотелось, чтобы они заканчивались. Мои друзья собирались только для того, чтобы побыть с ним и послушать его рассказы», — поделился художник в беседе с KP.RU.

Никас Сафронов также рассказал, что в последние годы у Михаила Ножкина была спутница жизни — человек, который поддерживал его во всем.

«У него в последние годы была спутница жизни, которая помогала ему во всем. Он тоже беспокоился за нее», — рассказал о последней любви Ножкина Сафронов.

Однажды у спутницы Ножкина возникли серьезные проблемы со зрением — многие врачи считали, что восстановить его уже не получится. Тогда актер обратился за помощью к Сафронову. Художник порекомендовал специалиста — Татьяну Шилову, которая провела несколько операций, и зрение женщины удалось восстановить.

«Он был мне очень признателен за это. Ножкин вообще был невероятно благодарным человеком», — добавил Никас.

Михаил Ножкин почти 45 лет прожил в браке с женой Ларисой, которая была старше него на семнадцать лет. Общих детей у супругов не было. После смерти Ларисы стало известно, что у Ножкина есть внебрачный сын Михаил, который родился в 1981-м году. Мама Михаила — актриса Валентина Колосова. Роман с ней Ножкин закрутил в 1974-году.

Теперь внебрачный сын Ножкина стал его единственным наследником. Напомним, Михаил Ножкин скончался 22 июня, ему было 89 лет.