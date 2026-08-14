Была кремация: Наталью Трубникову похоронили рядом с мужем на Ваганьковском кладбище

Ушла из жизни актриса и балерина Наталья Трубникова — женщина, чей образ принцессы Мелисенты из фильма «31 июня» навсегда остался в памяти зрителей. Церемония прощания прошла в закрытом формате: родные и близкие проводили артистку в последний путь без лишнего внимания прессы и публики. Теперь ее история обрела свое тихое завершение — рядом с тем, кто был рядом при жизни.

«Сегодня прошло прощание в Хованском крематории, была кремация. Похоронили рядом с супругом на Ваганьковском (кладбище — ред.). Были только родственники», — рассказала собеседница агентства РИА Новости.

Наталья Трубникова скончалась 11 августа в возрасте 71 года. Последние годы ее жизни омрачила болезнь Альцгеймера и тоска по покойному мужу. Анатолий Кулаков был балетмейстером, педагогом и артистом балета. Они познакомились в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича‑Данченко, где вместе работали, и прожили в браке почти 50 лет (около 47 лет). Анатолий Сергеевич ушел из жизни в 2022 году.

Наталья Трубникова родилась в 1955 году в Москве и с ранних лет была связана с искусством: танцы стали ее первой большой любовью. Профессиональное образование Трубникова получила в хореографическом училище при Большом театре, а затем окончила балетмейстерский факультет ГИТИСа.

Сценическая карьера актрисы была тесно связана с Московским академическим музыкальным театром имени Станиславского и Немировича‑Данченко — именно там она раскрывалась как артистка, соединяя в своем творчестве пластику танца и глубину актерской игры.

В кино Трубникова дебютировала в 1976 году — ее первой ролью стал образ из фантазии Остапа Бендера в фильме «12 стульев». Но настоящую известность ей принесла роль принцессы Мелисенты в картине «31 июня»: хрупкая, воздушная, почти сказочная — такой ее запомнили миллионы зрителей.

Помимо этой знаковой работы, в фильмографии Натальи Трубниковой значатся и другие картины: «Клоун», «Шляпа», «Смерть на взлете», «Тайна Снежной королевы», «Аляска Кид» и другие. Каждая из этих ролей добавляла штрихи к ее творческому портрету, но именно Мелисента стала ее визитной карточкой — образом, в котором соединились нежность, достоинство и легкая грусть.

Прощание с актрисой получилось таким же сдержанным и достойным, как и ее лучшие роли: без пафоса, но с глубоким уважением к прожитой жизни и сделанному вкладу в искусство.