Был женат, связан с Грановской из "ВИА Гры": о женихе Лерчек вскрылись подробности

Вскрылись весьма пикантные детали о личной жизни блогерши Лерчек. Ее избранник Луис Сквиччиарини, как выяснилось, уже состоял в браке. Что еще известно об аргентинском танцоре и его прошлом.

Кто такой на самом деле Луис Сквиччиарини?

Луис Сквиччиарини — звезда аргентинского танго родом из Буэнос‑Айреса. Последние 15 лет он живет в Москве и успел добиться значительных успехов в карьере. Он выигрывал чемпионаты в России и Европе, был в числе финалистов чемпионата мира по танго, выступал с Надеждой Грановской из группы "ВИА Гра" в ее шоу, когда певица жила в Москве, несколько раз появлялся на Первом канале в программах, посвященных танго.

Переехав в Россию, Луис не только построил успешную карьеру, но и адаптировался к новой среде. Он выучил русский язык и получил гражданство нашей страны.

В базе данных Rusprofile он значится как "ИП Сквиччиарини Луис Альфредо, гражданство РФ". Есть версия, что паспорт России он мог получить на основании брака с россиянкой.

Прошлое: брак и отношения

Версия о браке Луиса с девушкой из России подтверждается источниками, близкими к окружению аргентинского танцора. Подробности официального брака остаются за кадром, но есть несколько интересных деталей. Говорят, что супруга Луиса была его партнершей по танцам, и она нереальная красавица. Пара рассталась пару лет назад, то есть, примерно в то же время, когда танцор познакомился с Лерчек.

Поддержка Лерчек

Сейчас Луис Сквиччиарини находится рядом с Валерией Чекалиной и выступает в роли ее поддержки в непростое время. Лерчек борется с раком, который у нее обнаружили после появления на свет ее четвертого ребенка. В конце февраля она родила сына от Луиса.

По материалам канала "Светский хроник"

