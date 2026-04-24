«Он был забавный, смешной, активный»: сын Пиманова шокирован его внезапной смертью

Накануне, на 65‑м году жизни, не стало Алексея Пиманова — журналиста, режиссера, продюсера и многолетнего ведущего программы «Человек и закон». Родные и близкие Алексея Викторовича до сих пор не могут поверить в произошедшее: весть о его уходе стала для них настоящим ударом.

Официально о трагедии сообщил Первый канал. Как стало известно из источника, причиной смерти послужила остановка сердца. Журналисты быстро связались с Денисом Пимановым — 46‑летним сыном покойного.

Денис пока не может прийти в себя: утрата отца глубоко потрясла всю семью. Сейчас близкие заняты подготовкой похорон, но пока не готовы делиться деталями предстоящей церемонии.

«Я в шоке… Все было хорошо! Мы разговаривали вчера по видеосвязи. Он был забавный, смешной, активный. Все было хорошо», — сообщил дрожащим голосом Денис.

Алексей Пиманов был для миллионов зрителей олицетворением борьбы за справедливость. Его уход из жизни в Москве вызвал глубокую скорбь среди друзей, коллег и поклонников. Трудно вообразить легендарную передачу «Человек и закон» без его участия — настолько прочно его образ связан с этой программой и ее миссией.

Ранее жена Пиманова, актриса Ольга Погодина сообщила, что причиной его смерти стал инфаркт. Кончину телеведущего Погодина назвала самой страшной трагедией.

