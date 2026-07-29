Был весь в черном и выглядел очень грустным: очевидцы рассказали о встрече с Киркоровым на кладбище

Филипп Киркоров исполнил давнее желание — перезахоронил прах мамы и бабушки на Троекуровском кладбище в Москве, рядом с могилой своего отца. Для артиста это было важно: он не хотел устанавливать памятник на могиле Бедроса Филипповича, пока не удастся привезти из Болгарии урны с прахом самых близких женщин. Филипп мечтал, чтобы монумент стал общим — и увековечил память сразу трех родных людей.

И вот долгожданный момент настал: прах матери и бабушки наконец доставлен, и траурная церемония состоялась. Филипп лично присутствовал на захоронении — для него этот день был наполнен особой эмоциональной тяжестью.

По словам очевидца, артист приехал на кладбище после полудня. Погода радовала: было тепло и солнечно. Некоторые восприняли это как добрый знак — будто сама природа подчеркивает, что усопшие были светлыми и чистыми людьми. Рядом с местом захоронения установили шатер — возможно, на случай дождя, а может, чтобы создать для близких более уединенную и комфортную атмосферу.

«Филипп приехал весь в черном и выглядел очень грустным. Это сразу бросалось в глаза. Никакой свиты рядом с ними не было: только две подруги», — цитирует MK.RU одного из свидетелей скорбной церемонии.

Кульминацией ритуала стал традиционный жест — Филипп бросил горсть земли на место захоронения. Эта многовековая традиция несет особый смысл: так живые символически признают естественный переход человека из земной жизни в вечность и прощаются с ушедшим, веря, что душа возвращается к Богу.

Теперь три самых дорогих для певца человека покоятся рядом — и семейное захоронение, о котором Филипп Киркоров так долго думал, наконец стало реальностью.