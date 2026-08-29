«Был сделан никях»: Ира Пинчук из «Дома-2» вышла замуж по мусульманским традициям

После громкого развода с Араем Чобаняном звезда телестройки Ирина Пинчук не стала прятать новые отношения — и наконец приоткрыла завесу тайны над своим замужеством. Модель призналась, что связала жизнь с Саламбеком Мартазановым: пара заключила брак по исламским традициям — совершила никях. Долгое время Ирина не афишировала этот факт, и молчание породило волну негатива: поклонники терялись в догадках и остро реагировали на намеки в блоге ее избранника.

«Многие из вас, заходя в блог к Саламбеку, были в недоумении, когда он говорил про какую‑то супругу. Так вот: конечно же, когда он говорит про супругу, он имеет в виду меня. А все потому, что Саламбек у меня мусульманин, и между нами был сделан никях.

Я, конечно, это все не афишировала, все было сделано между нами. Но в силу того, что люди не знали этого, вы даже не представляете, какой негатив был в нашу сторону в начале наших отношений», — откровенно рассказала Пинчук в видеообращении к подписчикам.