«Был сделан никях»: Ира Пинчук из «Дома-2» вышла замуж по мусульманским традициям

После громкого развода с Араем Чобаняном звезда телестройки Ирина Пинчук не стала прятать новые отношения — и наконец приоткрыла завесу тайны над своим замужеством. Модель призналась, что связала жизнь с Саламбеком Мартазановым: пара заключила брак по исламским традициям — совершила никях. Долгое время Ирина не афишировала этот факт, и молчание породило волну негатива: поклонники терялись в догадках и остро реагировали на намеки в блоге ее избранника.
«Многие из вас, заходя в блог к Саламбеку, были в недоумении, когда он говорил про какую‑то супругу. Так вот: конечно же, когда он говорит про супругу, он имеет в виду меня. А все потому, что Саламбек у меня мусульманин, и между нами был сделан никях.
Я, конечно, это все не афишировала, все было сделано между нами. Но в силу того, что люди не знали этого, вы даже не представляете, какой негатив был в нашу сторону в начале наших отношений», — откровенно рассказала Пинчук в видеообращении к подписчикам.
Ира Пинчук и ее второй муж. Фото: соцсети
В качестве свадебного подарка Ирина попросила лишь букетик цветов. Но Саламбек решил удивить любимую размахом. Он прислал ей огромную корзину цветов, которую из машины выносили двое мужчин.
На упреки и пересуды блогеров пара отвечает просто и прямо.
«Мы обнимаемся и целуемся вне камеры. Я очень люблю эту девочку. И, поверьте, моих объятий и поцелуев предостаточно», — заверил Мартазанов.
Ирина Пинчук и Арай Чобанян с сыновьями. Фото: соцсети
Напомним, Ирина развелась с первым мужем Араем Чобаняном осенью 2025 года: поводом стали обнаруженные ею интимные переписки мужа с прекрасными незнакомками. У пары двое сыновей — Давид и Ален. Сейчас Ира и Арай общаются исключительно как родители общих детей. Минувшей весной в жизни Ирины началась новая глава — с Саламбеком. Роман быстро перерос в серьезные отношения и семейную жизнь.
А вы рады за Иру Пинчук, которая так быстро вышла замуж во второй раз? Поделитесь в комментариях.