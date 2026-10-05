Бузова рассказала о реакции Киркорова на ее концерт: «Он был в шоке»

2 октября Бузова выступила в московской «Live Арене» в честь 10-летия своей музыкальной карьеры. Концерт собрал 11 тысяч зрителей. Среди гостей были друзья и коллеги артистки, в том числе Киркоров.

«Он зашел ко мне до выступления, обнял и сказал, что я красивая, дал наставления, сказал: „С богом, моя девочка!“. Потом с Прохором Шаляпиным встретили меня на сцене, Филипп сказал, что он в шоке, что это невероятный масштаб и что он очень мной гордится!» — поделилась Бузова.

Ольга Бузова начала музыкальную карьеру в 2016 году после ухода из проекта «Дом-2». За десять лет она выпустила несколько альбомов и синглов, среди которых «Мало половин», «Привыкаю» и «Водитель».

Несмотря на критику со стороны профессиональных музыкантов, ее концерты собирают полные залы. В 2026 году Бузова также активно участвует в телепроектах и развивает собственные бренды. Филипп Киркоров не раз публично поддерживал Бузову, называя ее одной из самых трудолюбивых артисток на российской эстраде.

Их сотрудничество началось с совместного трека, а позже Киркоров помогал ей с организацией шоу-программ.