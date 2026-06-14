Бузова о тяжелом восстановлении после травмы: «Адская боль и беспомощность»

Бузова призналась, что уже несколько дней находится в больнице, где ей делают обезболивающие уколы. Однако лекарства не приносят полного облегчения, а состояние самой телезвезды врачи оценивают как сложное. Она не скрывает, что морально и физически ей сейчас очень непросто.

«12-го после операции я вообще ничего не соображала, долго приходила в себя. Вчера как будто показалось, что полегче. Но ночью и сегодня — это просто адская боль. Мне делают уколы, естественно, но все равно болит. Я стараюсь себя не жалеть, наоборот, настраиваюсь на быстрое восстановление, но слезы сами идут от боли и беспомощности», — написала Ольга в своем телеграм-канале.

Артистка призвала подписчиков быть внимательнее к своему здоровью и аккуратнее в быту, чтобы не повторить ее ошибку. Напомним, травма была получена ею в результате падения в душе. Ранее в СМИ уже публиковались фотографии повреждений, которые шокировали фанатов.

Поклонники Ольги и коллеги по цеху активно поддерживают ее в комментариях, желая скорейшего выздоровления. Сама Бузова, несмотря на боль, старается сохранять позитивный настрой и делится с фолловерами этапами своего лечения.

Ольга Бузова известна по участию и ведению скандального реалити «Дом-2», а также своей музыкальной карьерой. Несмотря на регулярную критику в свой адрес со стороны музыкальных критиков (в том числе недавние заявления Юрия Аксюты и Сергея Соседова о том, что они не считают ее певицей), она остается одной из самых популярных и востребованных медийных персон.

Инцидент с падением и последовавшая госпитализация Ольги широко освещались в прессе. Новость о травме вызвала большой резонанс. Точный срок выписки артистки из клиники пока не сообщается, но врачи делают все возможное, чтобы облегчить ее страдания.

Бузова, в свою очередь, благодарит медперсонал за заботу и обещает вскоре вернуться к работе. Активная фанатка своей внешности, она также просит поклонников не паниковать и не строить догадок о тяжести травмы, пообещав держать их в курсе всех событий.