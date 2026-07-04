Бузова на костылях и Собчак провели корпоратив в Омске: сколько им заплатили

Телеведущая Ольга Бузова и журналистка Ксения Собчак стали главными звездами торжества по случаю 30‑летия омского торгового дома «Шкуренко». За совместное ведение праздника бывшие коллеги по реалити-шоу «Дом-2» суммарно получили 10,5 миллиона рублей.

При этом Ольга Бузова появилась на мероприятии, опираясь на костыли. Вероятно, именно из‑за этого организаторы увеличили ее гонорар на полмиллиона рублей.

Как сообщает издание Mash, бюджет корпоратива достиг внушительной отметки в 30 миллионов рублей — это траты одного из крупнейших сибирских холдингов. На площадке предприятия возвели сцену и обустроили несколько зон для развлечений. Гонорар Ксении Собчак составил 5 миллионов рублей, а Ольга Бузова заработала 5,5 миллиона.

Компанию двум дивам составили культовые группы эпохи нулевых — «Корни» и «Фабрика». Масштабные праздники для компании — не редкость: например, в 2022 году глава холдинга Виктор Шкуренко пригласил в качестве ведущего Ивана Урганта — тогда артист как раз переживал волну обсуждений после ухода с телевидения.

По имеющейся информации, ежегодный оборот бизнес‑империи Шкуренко приближается к 50 миллиардам рублей.

Напомним, что ранее Ольга Бузова получила травму ноги. Она неудачно упала дома в ванной, устав после утомительного перелета из Доминиканы. После падения Ольге Бузовой потребовалась операция. Затем она вновь училась ходить и появлялась на публике в инвалидной коляске. Сейчас Ольга Бузова передвигается, опираясь на костыли.