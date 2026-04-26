Бузова дебютировала в театре Надежды Бабкиной в роли Людочки из «Покровских ворот»

Ольга Бузова известна не только как телеведущая и исполнительница, но и как драматическая актриса. Она появляется не только на телеэкранах, но и на театральных подмостках.

Пять лет назад она участвовала в спектакле «Чудесный грузин» на сцене МХАТа имени Горького.

Почему Надежда Бабкина пригласила в свой театр Ольгу Бузову

Отклики зрителей и критиков были неоднозначными, однако Ольга уже давно привыкла к хейтерам и старается порадовать «своих людей». Тем более и повод для этого нашелся.

25 апреля Ольга снова вышла на сцену. На этот раз на подмостки театра «Русская песня».

Надежда Бабкина лично пригласила ее на роль Людочки в постановке «Покровские ворота». В социальных сетях певица рассказала, как пришла к такому решению. По ее словам, они познакомились накануне юбилея Бабкиной, и та была искренне очарована Ольгой.

Зрители как всегда разделились на два лагеря. Одним пришлась по душе актерская игра поющей телеведущей, а другим – наоборот.

Надежда Бабкина: «Нашлась одна фифа, сказала: «Я больше никогда не приду в театр, потому что там Бузова будет играть»

Надежда Георгиевна не намерена давать Бузову в обиду. Артистка полностью довольна игрой Ольги и нисколько не жалеет, что пригласила её на эту роль.

«Нашлась одна фифа, сказала: «Я больше никогда не приду в театр, потому что там Бузова будет играть». Ну и не приходи. А народу-то видели сколько? Людям нравится, приняли же! И я очень за Олю рада. Более того, я ей прямо сейчас сказала: «Даты давай!» — сообщила о продолжении сотрудничества с Бузовой Надежда Бабкина. — Оля вообще большая труженица и молодец, она прекрасно справилась с задачей»,- считает Надежда Георгиевна

