"Бушует шторм": Юлия Барановская не может выбраться из Антарктиды вместе с детьми

Ее отпуск с детьми, который проходил в районе Южного полюса, внезапно затянулся из-за разгулявшейся стихии. Сейчас звезда и ее дети находятся на борту судна, которое вынуждено пережидать сильнейший шторм в одной из бухт Антарктиды.

Причины задержки: непогода не дает выйти в море

Поездка Барановской к самому южному континенту планеты была насыщенной. Она успела навестить легендарного путешественника Федора Конюхова, который с ноября живет на острове Смоленск в рамках научной экспедиции, изучая микропластик.

Однако после этой встречи планы резко изменились. Сейчас судно, на котором находится телеведущая с детьми, надежно стоит на якоре в защищенной бухте. Причина проста и сурова: вокруг бушует такой сильный шторм, что выход в открытое море стал невозможен и крайне опасен.

Что говорит сама Юлия: "Мы заперты"

В своем личном блоге Юлия Барановская честно рассказала подписчикам о сложившейся ситуации. Ее слова звучат тревожно.

"Мы заперты. Везде бушует шторм. Мы крепко привязаны, стоим на якоре, еще на стяжке в целях безопасности".

Самое неприятное — полная неопределенность. Звезда признается, что никто не может сказать, сколько им предстоит здесь провести.

"Пока никто не знает, сколько нам здесь стоять, а туда выходить…", — написала она.

Это ставит под большой вопрос не только продолжение отпуска, но и ее рабочие планы. Возвращение в Москву откладывается, а значит, могут сорваться ближайшие съемки с ее участием.

Здоровье Барановской и напряженный график

Эта ситуация стала новым испытанием для телеведущей, которая не так давно уже сталкивалась с проблемами со здоровьем. Напомним, в октябре прошлого года во время поездки в Салехард Юлии Барановской внезапно стало плохо. Ей срочно потребовалась медицинская помощь, и местные врачи провели две операции.

Несмотря на это, уже через пару недель она вернулась к активной работе, демонстрируя силу воли. Теперь же, вместо отдыха, ей снова приходится проявлять выдержку, но уже в условиях антарктической непогоды.

Что теперь?

Пока команда судна и, вероятно, соответствующие службы следят за метеообстановкой. Безопасность пассажиров — главный приоритет, поэтому выход в океан будет возможен только после того, как стихия утихнет.

Для Юлии Барановской и ее детей это путешествие точно запомнится надолго. Вместо запланированных впечатлений от ледяного континента они получили суровый урок антарктической природы, которая диктует свои правила. Остается только ждать улучшения погоды и надеяться на скорейшее и безопасное возвращение звездной семьи домой.