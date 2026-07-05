Бурунов отказался обсуждать свадьбу: «Мы не настолько близки»

Во время общения с прессой артист дал понять, что не намерен обсуждать свою личную жизнь, и назвал подобные вопросы некорректными.

«Мы не настолько с вами близки, чтобы я обсуждал такие темы. Я не уполномочен это комментировать», — заявил Бурунов, слова которого приводит «Пятый канал».

При этом он добавил, что счастливый и здоровый брак способен изменить мужчину к лучшему. Однако от подробностей актер уклонился.

Ранее отец артиста Александр Бурунов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы бил сына и принуждал его стать летчиком. В интервью он заявил, что никогда не поднимал руку ни на одного из своих детей, а только гладил их.

Он также рассказал, что поддерживает с Сергеем нормальные отношения: они созваниваются нечасто, но актер регулярно переводит средства на карту отца в качестве подарков.

Кроме того, Александр Бурунов признался, что не знает об отношениях сына с предпринимательницей Екатериной Леви, и подчеркнул, что он первый узнает, если у его ребенка появится постоянная возлюбленная.

Слухи о романе Бурунова и Леви появились после того, как пару заметили вместе на различных мероприятиях, однако сами они эту информацию не комментировали.

Сергей Бурунов — актер театра и кино, известный по ролям в сериалах «Полицейский с Рублевки» и «Кухня», а также по озвучиванию персонажей в дубляже. Он редко говорит о личной жизни и предпочитает держать ее в секрете от публики. В прошлом актер уже высказывался о том, что не любит обсуждать свою семью и не считает нужным отчитываться перед поклонниками.

В 2022 году он давал откровенное интервью, где говорил о разводе, но подчеркивал, что «не хочет посвящать посторонних в свои дела» и что «это счастье — быть непубличным человеком».

По данным СМИ, Бурунов в разводе с 2013 года и с тех пор не афиширует отношения, хотя ходили слухи о его романах с коллегами. В 2023 году он говорил, что ему комфортно одному, и он не ищет отношений, потому что «свобода — это кайф». В 2025 году появлялась информация о паре с Екатериной Леви, но официального подтверждения не было.