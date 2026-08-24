«Бурановские бабушки» пригрозили Прохору Шаляпину утащить его в ЗАГС

В беседе с корреспондентом « Пятого канала » они тепло отозвались о певце Прохоре Шаляпине, назвав его добрым, красивым и очень приятным человеком.

Артистки в шутку рассказали, что во время совместной работы над клипом пытались поймать певца в сетку и утащить с собой — прямиком в ЗАГС. Шаляпин оценил юмор бабушек и, вместо того чтобы сопротивляться, угощал их яблоками из своего сада.

В ответ на такое радушие участницы коллектива пожелали артисту новых песен, фильмов и творческих встреч, а затем снова пошутили, предложив выбрать невесту из их числа. Они признались, что по-настоящему «влюбились» в певца.

Ранее Прохор Шаляпин рассказывал, что мечтает о трёх детях. В интервью «КП» 42-летний исполнитель признался, что уже думает об обустройстве детской комнаты в своём особняке. По его словам, мама артиста ждёт внуков, но сам он относится к этому вопросу философски.

Напомним, что «Бурановские бабушки» — российский фольклорный коллектив из Удмуртии, получивший известность после участия в конкурсе «Евровидение-2012», где они заняли второе место. Участницы коллектива не раз становились героями шуток и мемов, однако их искренность и народный колорит продолжают вызывать симпатию у зрителей.

Прохор Шаляпин — российский певец и шоумен, экс-участник проекта «Фабрика звёзд-6». Его часто критикуют за эпатажное поведение, однако он не унывает и продолжает активно работать над имиджем.