Буланова объяснила Собчак, куда пропал "ставший мемом" танцор: "У нас с ним был разговор"

Татьяна Буланова дала интервью Ксении Собчак. Телеведущая спросила у певицы, куда пропал артист из ее подтанцовки. Тот самый, который придумал "энергосберегающий танец". Его движения стали мемом в Сети. Говорят, что Дмитрий Берегуля якобы покинул коллектив на пике своей популярности.

Куда пропал "энергосберегающий" танцор Булановой

Певица дала понять, что Берегуля их коллектив не бросал. А временно ушел в тень из-за проблем со здоровьем. В последнее время Буланова стала настолько популярна у молодежи, что ее концертная деятельность возросла. Впереди у нее гастроли, а ставший мемом танцор не мог потянуть такой нагрузки.

"Нет, он не ушел. У нас летом был разговор. Он подошел и сказал: "Таня, у меня реально болит спина. Сейчас будут большие гастроли, полтора месяца ездить, а я не могу. Как ты скажешь?" Я ответила: "Ну, болит спина — лечи ее". Надеюсь, что он со временем приведет себя в порядок и вернется", — подметила Буланова.

Танцор Булановой "зазвездился"?

Собчак подумала, что Берегуля мог "зазвездиться" после того, как о нем узнали все поклонники Булановой. И теперь танцор хочет использовать популярность певицы в своих целях. К примеру, запустить свой проект. Но Татьяна уверена, что ее танцор не пошел бы на это. И, скорее всего, он действительно занялся вопросами своего здоровья.

Кстати, шоумен Отар Кушанашвили дал понять, что Буланова обладает весьма сильным характером и с коллегами она бы точно не церемонилась. А сама певица отреагировала на слова Аллы Пугачевой, которая восхитилась ее подтанцовкой. Их танцевальный прием Примадонна назвала оригинальным.