«Буквально на днях ей сделали операцию»: Турчин рассказал о последних днях жизни умершей от рака Плетневой

Маг Никита Турчин поделился воспоминаниями о последних днях жизни актрисы Татьяны Плетневой. Их знакомство произошло несколько лет назад на Московском кинофестивале, после чего между ними завязались дружеские отношения.

По словам Турчина, в апреле Плетнева неожиданно перестала выходить на связь — не отвечала на сообщения и телефонные звонки. Такое поведение было для нее нетипичным, что вызвало у близких серьезное беспокойство.

Спустя некоторое время сестра актрисы проинформировала Никиту о том, что Татьяна находится в больнице, но попросила сохранить эту информацию в секрете. Со временем стало понятно: ситуация носит крайне серьезный характер. Турчин уточнил, что незадолго до трагического финала Плетневой провели хирургическое вмешательство. Окружение актрисы искренне верило, что она пойдет на поправку.

«Буквально на днях ей сделали операцию. Мы все надеялись, что она обязательно поправится. Вчера подруга пришла в больницу, а ей сказали, что Таня умерла», — цитирует MK.RU Никиту Турчина.

Актриса принципиально не раскрывала информацию о своем заболевании. Даже самые близкие люди не сразу узнали о ее проблемах со здоровьем. Родственники и друзья предлагали Татьяне открыто рассказать о недуге: они считали, что это может положительно сказаться на процессе лечения. Однако Плетнева предпочитала самостоятельно преодолевать трудности и не желала привлекать внимание поклонников к личным испытаниям.

Трагический исход стал шоком для окружения актрисы. Никита Турчин и другие близкие Татьяны Плетневой глубоко переживают утрату и выражают искренние соболезнования.