«Будут видеть одежду Зои Борисовны»: дом Вознесенского и Богуславской в Переделкине превратят в музей

Литературное наследие — не просто книги на полках: оно живёт в атмосфере домов, где творили писатели, в предметах, которые их окружали, в деталях быта, хранящих память о мыслях и чувствах великих людей. Скоро у поклонников поэзии и прозы появится еще одна возможность прикоснуться к такой живой истории: дом Андрея Вознесенского и Зои Богуславской в Переделкине обретет новую жизнь — в качестве музея. Каким будет это культурное пространство и какие сокровища оно откроет посетителям?

О планах превратить дачу Андрея Вознесенского и Зои Богуславской в Переделкине в музей сообщил Леонид Богуславский — сын Зои Борисовны и известный покровитель искусств.

Комментируя формирование будущей экспозиции, Ольга Варцева, возглавляющая Центр Вознесенского, ответила на вопрос о том, какие личные предметы Зои Богуславской вскоре появятся в музейных витринах, в том числе — попадут ли туда знаменитые халаты писательницы.

«Характер того, что будет выставляться, будет зависеть от тематики будущих выставок. Не думаю, что посетители будут видеть одежду Зои Борисовны на постоянной основе, но в какой‑то момент и предметы гардероба могут появиться», — пояснила Варцева MK.RU.

Она добавила, что до наших дней дошли разнообразные реликвии, связанные с жизнью и творчеством Зои Богуславской: ее личные вещи, рукописные материалы, а также большое число портретов, созданных такими мастерами, как Рустам Хамдамов, Андрей Андреевич Вознесенский и другие художники.

При этом куратор подчеркнула: мемориальная коллекция не станет статичной выставкой. Пространство музея будет динамично меняться — тематические экспозиции будут обновляться, предлагая гостям новые ракурсы для осмысления творческого наследия семьи.

Андрей Вознесенский стал третьим мужем Зои Богуславской, и их союз, несмотря на сложности в начале, оказался по‑настоящему крепким и вдохновляющим.

О смерти Зои Богуславской стало известно 13 мая. Она скончалась в Москве, Зое Богуславской было 102 года. Прощание с вдовой Андрея Вознесенского состоится только 2 июня. Родственники Зои Борисовны живут в разных странах, и нужно время, чтобы они могли собраться для прощания с ней.