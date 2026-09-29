«Он будет всю жизнь кайфовать»: Дана Борисова уверена, что Джигану рехаб не поможет

Скандал вокруг Джигана, который сейчас проходит лечение в реабилитационном центре в Израиле, получил новый виток. Телезвезда Дана Борисова, которая сама прошла через борьбу с зависимостью, открыто усомнилась в том, что комфортные условия могут помочь рэперу по-настоящему справиться с проблемой. По ее мнению, Джиган рискует всю жизнь перемещаться из одного модного центра в другой, не избавляясь от зависимости.
«Другого слова и не подберешь»
Борисова уверена: роскошные клиники и курортные условия не работают, если человек не готов к жесткой дисциплине. Она сравнила то, что видит у Джигана, с тем, как должна выглядеть настоящая реабилитация.
«Я считаю, что, к сожалению, многочисленные рехабы, где он же тусовался, а не выздоравливал, — другого слова и не подберешь — ему абсолютно без толку. Я по себе знаю: сейчас в России стандарты — год сама реабилитация и полгода после этого ресоциализация. Только тогда ему дают телефон и документы, и он может жить вне центра, но должен отмечаться. В непонятных центрах, где он бывает, он с первого дня выходит и позирует на камеру, как он молится, а потом выкладывает это. Это цирк. Он будет всю жизнь кайфовать и по ним путешествовать», — заявила Дана.
Джиган находится в рехабе с лета. Фото: соцсети Джигана
Личный опыт
Борисова говорит не с чужих слов. В 2017 году она восемь месяцев добровольно проходила лечение в центре на таиландском острове Самуи. Условия были максимально жесткими — и именно в этом, по ее мнению, кроется ключ к выздоровлению.
«Я была там добровольно восемь месяцев. И при очень строгой дисциплине — первые два месяца вообще только пару раз была на улице. Телефон увидела только на седьмом месяце. Звонки полгода разрешены были маме и дочке с чужого телефона консультанта», — вспоминает Дана.
Контраст с тем, что происходит у Джигана, очевиден: вместо строгой изоляции и постепенного возвращения в реальность — позирование на камеру, фото с молитвами и медийный образ «выздоравливающего».
Тот самый день
Напомним, поводом для очередного скандала стал инцидент, произошедший в начале июля. Джиган на протяжении десяти часов удерживал в загородном доме сотрудников и угрожал им оружием. Затем он ранил одного из охранников в ногу и руку. Все это время дома находилось четверо детей звездной пары и их няни — они прятались в гардеробной на втором этаже.
Старшая дочь Джигана и Оксаны Самойловой Ариела в это время писала маме отчаянные сообщения о том, что боится за свою жизнь. Самойлова, находившаяся в Милане, экстренно вылетела в Москву. Вскоре после этого она подала в суд на ограничение Джигана в родительских правах. А потом и дала интервью Ксении Собчак, в котором рассказала, что творилось в их доме.
Будет ли результат
Дана Борисова не первая и, вероятно, не последняя, кто ставит под сомнение искренность реабилитации Джигана. Но ее голос звучит весомее других — потому что за ним стоит не абстрактное мнение, а личный опыт человека, который прошел путь от зависимости к выздоровлению. И этот путь, как показывает Борисова, несовместим с фото на фоне закатов и бесконечными переездами из клиники в клинику.
По материалам VOICE
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