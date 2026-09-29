«Он будет всю жизнь кайфовать»: Дана Борисова уверена, что Джигану рехаб не поможет

Личный опыт

Борисова говорит не с чужих слов. В 2017 году она восемь месяцев добровольно проходила лечение в центре на таиландском острове Самуи. Условия были максимально жесткими — и именно в этом, по ее мнению, кроется ключ к выздоровлению.

«Я была там добровольно восемь месяцев. И при очень строгой дисциплине — первые два месяца вообще только пару раз была на улице. Телефон увидела только на седьмом месяце. Звонки полгода разрешены были маме и дочке с чужого телефона консультанта», — вспоминает Дана.

Контраст с тем, что происходит у Джигана, очевиден: вместо строгой изоляции и постепенного возвращения в реальность — позирование на камеру, фото с молитвами и медийный образ «выздоравливающего».

Тот самый день

Напомним, поводом для очередного скандала стал инцидент, произошедший в начале июля. Джиган на протяжении десяти часов удерживал в загородном доме сотрудников и угрожал им оружием. Затем он ранил одного из охранников в ногу и руку. Все это время дома находилось четверо детей звездной пары и их няни — они прятались в гардеробной на втором этаже.

Старшая дочь Джигана и Оксаны Самойловой Ариела в это время писала маме отчаянные сообщения о том, что боится за свою жизнь. Самойлова, находившаяся в Милане, экстренно вылетела в Москву. Вскоре после этого она подала в суд на ограничение Джигана в родительских правах. А потом и дала интервью Ксении Собчак, в котором рассказала, что творилось в их доме.

Будет ли результат

Дана Борисова не первая и, вероятно, не последняя, кто ставит под сомнение искренность реабилитации Джигана. Но ее голос звучит весомее других — потому что за ним стоит не абстрактное мнение, а личный опыт человека, который прошел путь от зависимости к выздоровлению. И этот путь, как показывает Борисова, несовместим с фото на фоне закатов и бесконечными переездами из клиники в клинику.

По материалам VOICE

А вы как считаете, Дана Борисова права или нет? Поделитесь в комментариях.