«Будет вот такое лицо»: Галкин* запретил фотографировать Пугачеву вблизи на фестивале в Юрмале

В концертном зале «Дзинтари» в Юрмале открылся фестиваль Laima Rendezvous Jurmala. Главным сюрпризом вечера стало появление Аллы Пугачевой — 77‑летняя артистка впервые в 2026 году вышла в свет. Приехать на фестиваль певицу сумела уговорить Лайма Вайкуле. Алла Борисовна появилась на публике с 50-летним мужем Максимом Галкиным*.
Образ и детали: как выглядела Примадонна
Для выхода Алла Борисовна выбрала сдержанный, но выразительный ансамбль: черный топ сочетала с серым жакетом, белые брюки с черным ремнем и белый берет. Образ дополнил яркий макияж с эффектными стрелками, а на голове у певицы был парик с имитацией натуральных волос.
Очевидцы не обошли вниманием и некоторые нюансы внешности артистки: остался заметный шрам на подбородке — следствие недавнего удаления импланта. Местная публика также обратила внимание на черты лица Пугачевой, окрестив ее профиль «носом 20‑летней нимфы».
Супруг певицы Максим Галкин* предпочел облачиться в белый костюм, дополнив образ двумя золотыми цепочками на шее и множеством браслетов на руках.
Первые минуты на публике: эмоции и реакции
Выйдя из автомобиля, 50‑летний Галкин* сделал селфи с женой — кадр стал одним из первых свидетельств их появления. Затем пара подошла к журналистам. Максим Галкин* сразу дал понять, что не позволит сделать неудачные кадры с участием его супруги, которые потом разлетятся по Сети и станут предметом обсуждения.
Он начал отгонять фотографов, которые слишком близко подошли к Примадонне.
«Что ж вы так прямо... Та отойдите! Это же будет вот такое лицо!» — возмутился Галкин*, явно стараясь уберечь Аллу Борисовну от неудачных ракурсов.
Пугачева и Галкин* на фестивале. Фото: кадр видео соцсети
Пугачева не стала долго позировать.
«На концерт пойдем?» — обратилась она к журналистам, после чего те расступились, освобождая путь к красной дорожке.
Моменты за кулисами
Было заметно, что Алле Борисовне непросто давалось передвижение: она шла неуверенно и, чтобы не потерять равновесие, крепко держалась за руку мужа.
Когда организатор фестиваля попыталась встать рядом с Пугачевой для совместной фотографии, Максим Галкин* вновь мягко, но решительно перенаправил ситуацию: он вручил женщине свой телефон, и та отошла в сторону. Обняв жену за талию, шоумен заботливо руководил процессом, подсказывая, куда смотреть. «Слева направо», — спокойно произнес он и показал рукой нужное направление.
В зале: реакция на выступления
Пройдя в зал, супруги заняли свои места. Алла Борисовна внимательно следила за концертной программой и не оставалась равнодушной: иногда она даже хлопала артистам после их номеров, выражая искреннюю поддержку коллегам по сцене.
Этот выход стал не просто светским событием, а моментом, в котором переплелись публичность и личная уязвимость, яркость образа и человеческая хрупкость — и именно это сделало появление Пугачевой одним из самых обсуждаемых эпизодов фестиваля.
*Включен в реестр иностранных агентов