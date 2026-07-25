«Будет вот такое лицо»: Галкин* запретил фотографировать Пугачеву вблизи на фестивале в Юрмале

Максим Галкин* и Алла Пугачева. Фото: Сергей Булкин / News.ru / Global Look Press

Алла Пугачева вместе с мужем, иноагентом Максимом Галкиным*, отметилась на мероприятии Лаймы Вайкуле.

В концертном зале «Дзинтари» в Юрмале открылся фестиваль Laima Rendezvous Jurmala. Главным сюрпризом вечера стало появление Аллы Пугачевой — 77‑летняя артистка впервые в 2026 году вышла в свет. Приехать на фестиваль певицу сумела уговорить Лайма Вайкуле. Алла Борисовна появилась на публике с 50-летним мужем Максимом Галкиным*.

Образ и детали: как выглядела Примадонна

Для выхода Алла Борисовна выбрала сдержанный, но выразительный ансамбль: черный топ сочетала с серым жакетом, белые брюки с черным ремнем и белый берет. Образ дополнил яркий макияж с эффектными стрелками, а на голове у певицы был парик с имитацией натуральных волос.

Очевидцы не обошли вниманием и некоторые нюансы внешности артистки: остался заметный шрам на подбородке — следствие недавнего удаления импланта. Местная публика также обратила внимание на черты лица Пугачевой, окрестив ее профиль «носом 20‑летней нимфы».

Супруг певицы Максим Галкин* предпочел облачиться в белый костюм, дополнив образ двумя золотыми цепочками на шее и множеством браслетов на руках.

Первые минуты на публике: эмоции и реакции

Выйдя из автомобиля, 50‑летний Галкин* сделал селфи с женой — кадр стал одним из первых свидетельств их появления. Затем пара подошла к журналистам. Максим Галкин* сразу дал понять, что не позволит сделать неудачные кадры с участием его супруги, которые потом разлетятся по Сети и станут предметом обсуждения.

Он начал отгонять фотографов, которые слишком близко подошли к Примадонне.

«Что ж вы так прямо... Та отойдите! Это же будет вот такое лицо!» — возмутился Галкин*, явно стараясь уберечь Аллу Борисовну от неудачных ракурсов.

Пугачева и Галкин* на фестивале. Фото: кадр видео соцсети

Пугачева не стала долго позировать.

«На концерт пойдем?» — обратилась она к журналистам, после чего те расступились, освобождая путь к красной дорожке.

Моменты за кулисами

Было заметно, что Алле Борисовне непросто давалось передвижение: она шла неуверенно и, чтобы не потерять равновесие, крепко держалась за руку мужа.

Когда организатор фестиваля попыталась встать рядом с Пугачевой для совместной фотографии, Максим Галкин* вновь мягко, но решительно перенаправил ситуацию: он вручил женщине свой телефон, и та отошла в сторону. Обняв жену за талию, шоумен заботливо руководил процессом, подсказывая, куда смотреть. «Слева направо», — спокойно произнес он и показал рукой нужное направление.

В зале: реакция на выступления

Пройдя в зал, супруги заняли свои места. Алла Борисовна внимательно следила за концертной программой и не оставалась равнодушной: иногда она даже хлопала артистам после их номеров, выражая искреннюю поддержку коллегам по сцене.

Этот выход стал не просто светским событием, а моментом, в котором переплелись публичность и личная уязвимость, яркость образа и человеческая хрупкость — и именно это сделало появление Пугачевой одним из самых обсуждаемых эпизодов фестиваля.

*Включен в реестр иностранных агентов

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также