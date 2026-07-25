«Будет вот такое лицо»: Галкин* запретил фотографировать Пугачеву вблизи на фестивале в Юрмале

В концертном зале «Дзинтари» в Юрмале открылся фестиваль Laima Rendezvous Jurmala. Главным сюрпризом вечера стало появление Аллы Пугачевой — 77‑летняя артистка впервые в 2026 году вышла в свет. Приехать на фестиваль певицу сумела уговорить Лайма Вайкуле. Алла Борисовна появилась на публике с 50-летним мужем Максимом Галкиным*.

Образ и детали: как выглядела Примадонна

Для выхода Алла Борисовна выбрала сдержанный, но выразительный ансамбль: черный топ сочетала с серым жакетом, белые брюки с черным ремнем и белый берет. Образ дополнил яркий макияж с эффектными стрелками, а на голове у певицы был парик с имитацией натуральных волос.

Очевидцы не обошли вниманием и некоторые нюансы внешности артистки: остался заметный шрам на подбородке — следствие недавнего удаления импланта. Местная публика также обратила внимание на черты лица Пугачевой, окрестив ее профиль «носом 20‑летней нимфы».

Супруг певицы Максим Галкин* предпочел облачиться в белый костюм, дополнив образ двумя золотыми цепочками на шее и множеством браслетов на руках.

Первые минуты на публике: эмоции и реакции

Выйдя из автомобиля, 50‑летний Галкин* сделал селфи с женой — кадр стал одним из первых свидетельств их появления. Затем пара подошла к журналистам. Максим Галкин* сразу дал понять, что не позволит сделать неудачные кадры с участием его супруги, которые потом разлетятся по Сети и станут предметом обсуждения.

Он начал отгонять фотографов, которые слишком близко подошли к Примадонне.