"Будем разбираться": неизвестные изрезали костюмы и декорации Аниты Цой перед концертом в Кремле

Незадолго до выхода на сцену Государственного Кремлевского дворца у певицы Аниты Цой случился серьезный форс-мажор. Неизвестные злоумышленники испортили все ее концертные костюмы, включая несколько уникальных платьев.

По сведениям из окружения артистки, стоимость только пяти нарядов оценивалась в 5-6 миллионов рублей каждый.

Как прошел концерт после инцидента

Из-за произошедшего певице пришлось выступать не в специально подготовленных образах, а в обычной повседневной одежде, в которой она приехала в Кремль. Это была настоящая импровизация, так как заменить испорченные костюмы в последний момент не представлялось возможным.

"Я не знаю, кто это сделал, мы будем разбираться. В моей карьере был один такой раз. Это было в Лас-Вегасе, когда я проходила практику. Там просто меня внедрили в шоу и не очень сильно любили, потому что я выходила всего три раза на сцену и срывала все аплодисменты", — заявила Цой.

Реакция коллег и контекст события

На самом концерте присутствовали многие знаменитости, в том числе Филипп Киркоров. По сообщениям очевидцев, он высказывался достаточно резко о ситуации.

Некоторые зрители и журналисты расценили происшествие как акт недоброжелательства или даже «вызов» в мире шоу-бизнеса, обсуждая, как это может повлиять на будущие проекты Цой.

Сольный концерт Аниты Цой в Кремле планировался как масштабное шоу с участием 1300 артистов, сложными декорациями и 38 номерами. Инцидент с костюмами, безусловно, внес серьезные коррективы в первоначальный замысел, сделав выступление одним из самых необычных в карьере певицы. Сейчас причины произошедшего выясняются.