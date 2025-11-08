Брутян и Прилучный гастролируют вместе с сыном Микаэлем: "Обожает самолеты"

Павел Прилучный и Зепюр Брутян стараются не расставаться. Пара играет в одном спектакле. И в эти дни прилетела в Сочи на гастроли. С собой Прилучный и Брутян взяли сына Микаэля.
Как проводят время в Сочи Брутян и Прилучный
Зепюр Брутян и Павел Прилучный вместе играют в спектакле 'Взрослые игры'. На сцену пара выходит вечером, а днем наслаждается прогулками по теплому Сочи. Зепюр Брутян в личном блоге поделилась кадрами с участием сына Микаэля.
Малыш радостно бегал по дорожкам приморского парка. Очевидно, что Микаэлю погода и природа в Сочи 'заходят' лучше, чем Москва.
"Мы в Сочи! Мы снова у моря! Какое это счастье! Микаэль — настоящий путешественник! Летает с трех месяцев и просто обожает самолеты", — поделилась в личном блоге Зепюр Брутян.
Сын Прилучного и Брутян Микаэль. Фото: соцсети Зепюр Брутян
Когда поженились Зепюр Брутян и Павел Прилучный
Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу в августе 2022 года. В апреле 2023 года появился на свет сын пары, Микаэль. Роман Зепюр и Павла был скоротечным.
Впервые они встретились в 2018-м году на съемках фильма. Тогда Прилучный был еще женат на Агате Муцениеце. Он признавался, что Зепюр Брутян произвела на него сильное впечатление. И когда они встретились во второй раз, он буквально на третий день сделал ей предложение.
Прилучный не скрывает, что он и Зепюр вцепились друг в друга. Выйдя замуж за Прилучного, Зепюр Брутян перестала сниматься в кино. Актер объясняет это тем, что его жене некогда. Ведь она занята им.
А вам нравится пара Павла Прилучного и Зепюр Брутян? Ответьте в комментариях.
Читайте также: