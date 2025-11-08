Брутян и Прилучный гастролируют вместе с сыном Микаэлем: "Обожает самолеты"

Павел Прилучный и Зепюр Брутян стараются не расставаться. Пара играет в одном спектакле. И в эти дни прилетела в Сочи на гастроли. С собой Прилучный и Брутян взяли сына Микаэля.

Как проводят время в Сочи Брутян и Прилучный

Зепюр Брутян и Павел Прилучный вместе играют в спектакле 'Взрослые игры'. На сцену пара выходит вечером, а днем наслаждается прогулками по теплому Сочи. Зепюр Брутян в личном блоге поделилась кадрами с участием сына Микаэля.

Малыш радостно бегал по дорожкам приморского парка. Очевидно, что Микаэлю погода и природа в Сочи 'заходят' лучше, чем Москва.