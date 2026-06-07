Брухунову прооперировали: что с ней случилось, и как ее поддержал Петросян

В понедельник Татьяна Брухунова перенесла операцию. Хирургическое вмешательство прошло успешно, однако последующие дни восстановления дались пациентке непросто.

Татьяна Брухунова: «Промывки, перевязки, антибиотики»

«Промывки, перевязки, антибиотики, обезболивающие… Теперь все это почти позади, а значит, я хочу сказать «спасибо» всем, кто меня поддерживал», — поделилась супруга Евгения Петросяна в социальных сетях.

Но говорить о том, что конкретно случилось, Татьяна не стала.

Чтобы поднять настроение молодой жене, Евгений Ваганович составил ей компанию в кинотеатре. В эту пятницу супруги посмотрели фильм «Майкл» о Майкле Джексоне в кинотеатре «Художественный». По словам Татьяны, муж не любит кинотеатры, но ради нее согласился пойти на сеанс.

Днем ранее аналогичный подвиг совершила ее мама, согласившись посмотреть с дочерью фильм ужасов, хотя она терпеть не может хорроры.

Что Татьяна делала в период реабилитации

В период реабилитации Татьяна находила радость и в маленьких удовольствиях: съела три килограмма мороженого, наверстала упущенные сериалы, на которые прежде не хватало времени из-за плотного графика, и наконец-то позволила себе выспаться.

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