Брухунова пожаловалась, что не отдыхает в отпуске: «Прохожу путь воина»

Многие подписчики, увидев кадры из Марокко, пожелали Татьяне приятного отдыха. В ответ она устроила ликбез, пояснив, что путешествие и отпуск — совершенно разные вещи.

«Путешествие — это очень энергозатратное мероприятие. Это когда у тебя практически каждый день новый отель, когда ты спишь в лучшем случае по 4-5 часов в сутки, когда дорога занимает 10 и более часов. <…> Я не могу сказать, что я здесь нахожусь в зоне комфорта и мне здесь все классно. <…> Всё предыдущее путешествие было крайне тяжелым и не имеет ничего общего со словом „отпуск“», — отметила Брухунова.

По ее словам, сейчас она не отдыхает, а «проходит путь воина». Цель поездки — исполнить несколько собственных мечт и посмотреть мир.

Татьяна Брухунова — пятая жена Евгения Петросяна, младше его на 44 года. Пара вместе с 2012 года, официально брак зарегистрирован в декабре 2019-го. У них двое общих детей — сын Ваган и дочь Матильда.

Брухунова активно ведет соцсети, где делится кадрами из путешествий. Только за последние месяцы она успела съездить в Китай, Стамбул, Южную Корею и Турцию. В сентябре она планировала поездку в Милан на Неделю моды, но получила отказ в визе и отправилась в Марокко.

Частота ее поездок давно стала предметом обсуждения — пользователи отмечают, что она путешествует гораздо чаще, чем проводит время с мужем, которому уже 80 лет.