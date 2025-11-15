Брухунова показала редкое домашнее фото 80-летнего Петросяна с сыном Ваганом

36-летняя Татьяна Брухунова поделилась в своем микроблоге редким семейным фото, который она сделала у себя дома. Жена 80-летнего Евгения Петросяна сумела подловить на камеру и запечатлеть трогательный момент.
Почему Петросяну важно проводить время с семьей
Сынишка Татьяны обнимал своего папу и хотел по-детски чмокнуть отца в нос. При этом обеими ладошками пятилетний Ваган удерживал отцовские щеки, чтобы тот не мог увернуться. Судя по довольному виду юмориста, он и не собирался ускользать от ребенка. Евгению Вагановичу нравится проводить время с семьей. Дети и позднее отцовство — для него второй шанс, который ему подарила судьба.
Петросян говорил, что раньше мало занимался семьей. И все из-за того, что был занять карьерой. Теперь же он понял, что нет ничего важнее его близких — жены Татьяны и двоих детей: сына Вагана и дочка Матильды. Кстати, юморист в браке с молодой Брухуновой уже шесть лет.
"Эти двое как ниточка с иголочкой", - уточнила Татьяна, показав снимок мужа с сыном Ваганом.
Евгений Петросян с сыном Ваганом. Фото: соцсети
Что Брухунова говорила о браке с Петросяном
Ранее Татьяна резко ответила тем, кто распускает слухи о ее возможном разводе с Евгением Вагановичем. Она заявила, что не намерена слушать тех, кто придумывает сплетни. Также она попросила журналистов не волновать этими выдумками народного артиста России, назвав слухи "всякой чепухой".
Брухунова заверила, что ее супружеская жизнь с Петросяном стабильна и никаких ссор между ними никогда не было. Также жена юмориста уточнила, что у них в семье общий бюджет. И никто не подсчитывает траты друг друга.
Ранее мы писали, что Татьяна обещала поклонникам показать чеки и отчитаться за отдых в усадьбе под Тверь. Она заверила, что никто не пускал их туда бесплатно по бартеру, как писали некоторые подписчики. Брухунова подметила, что сама оплачивала и рестораны, и рыбалку, и аренду дома.
А как вы считаете, почему Петросян так дорожит своим браком с Брухуновой? Пишите в комментариях.
