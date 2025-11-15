Брухунова показала редкое домашнее фото 80-летнего Петросяна с сыном Ваганом

36-летняя Татьяна Брухунова поделилась в своем микроблоге редким семейным фото, который она сделала у себя дома. Жена 80-летнего Евгения Петросяна сумела подловить на камеру и запечатлеть трогательный момент.

Почему Петросяну важно проводить время с семьей

Сынишка Татьяны обнимал своего папу и хотел по-детски чмокнуть отца в нос. При этом обеими ладошками пятилетний Ваган удерживал отцовские щеки, чтобы тот не мог увернуться. Судя по довольному виду юмориста, он и не собирался ускользать от ребенка. Евгению Вагановичу нравится проводить время с семьей. Дети и позднее отцовство — для него второй шанс, который ему подарила судьба.

Петросян говорил, что раньше мало занимался семьей. И все из-за того, что был занять карьерой. Теперь же он понял, что нет ничего важнее его близких — жены Татьяны и двоих детей: сына Вагана и дочка Матильды. Кстати, юморист в браке с молодой Брухуновой уже шесть лет.