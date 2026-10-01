Брухунова отправилась в Марокко после отказа в визе

Татьяна Брухунова, супруга юмориста Евгения Петросяна, снова в пути. На этот раз она отправилась в Марокко — после того, как ей отказали в европейской визе. Об этом сообщает Super.

Изначально Брухунова собиралась провести модный уикенд в Милане вместе с подругами, но поездка не состоялась. Отказ в визе стал для нее неприятной неожиданностью — по ее словам, это первый подобный случай за 13 лет путешествий по Европе.

Чтобы не отменять отдых, женщины решили сменить направление и отправились в Марокко с гидом.

Это уже седьмой отпуск Брухуновой за последние полгода. Только за последние месяцы она успела съездить в Китай, Стамбул, Южную Корею и Турцию, а также провести время в Тверской области.

В поездке по Марокко они с подругами уже посетили Касабаланку и Рабат, познакомились с местными достопримечательностями и национальной кухней.

Брухунова делится кадрами из путешествия, показывая марокканский чай и угощения. Наибольшее впечатление на туристок произвела большая порция куриных ножек с жареным картофелем.

Татьяна Брухунова — пятая жена Евгения Петросяна, младше его на 44 года. Пара вместе с 2012 года, официально зарегистрировала брак в декабре 2019-го. У них двое общих детей — сын Ваган (2020) и дочь Матильда (2023).

Частота поездок Брухуновой давно стала предметом обсуждения: пользователи отмечают, что она путешествует гораздо чаще, чем проводит время с мужем, которому уже 80 лет.

Психологи объясняют волну критики разницей в возрасте, историей развода Петросяна с Еленой Степаненко и восприятием Брухуновой как женщины, которая «живет за счет мужа». При этом сама Татьяна подчеркивает, что много работает директором Театра эстрадных миниатюр и нуждается в отдыхе.