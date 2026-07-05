Брухунова о Петросяне: «Запас идеального мужчины: люблю, куплю, поехали»

На кадрах артист держит в руках яркий коктейль, широко улыбается и машет в камеру, выглядит абсолютно расслабленным и счастливым.

«Словарный запас идеального мужчины: люблю, куплю, поехали!» — иронично подписала видео Брухунова.

Атмосферу дополнила песня Лады Дэнс «Жить нужно в кайф», звучащая фоном.

Раньше Татьяна редко баловала публику снимками с супругом, но в последнее время, по просьбам подписчиков, она всё чаще делится трогательными семейными моментами.

В начале июня Брухунова перенесла плановую операцию. Что именно случилось, она уточнять не стала, но заверила, что всё закончилось хорошо.

«В понедельник меня прооперировали. Последующие дни были очень тяжёлыми: промывки, перевязки, антибиотики, обезболивающие... Теперь всё это позади почти, а значит, я хочу сказать спасибо всем, кто поддержал, часто даже сами того не зная», — делилась переживаниями женщина.

Брухунова любит экспериментировать с образами и часто выкладывает модные луки. Правда, они нравятся далеко не всем. Иногда жена юмориста даёт отпор хейтерам, высмеивающим её внешность.

«Вот я такая-сякая, косая, кривая, без вкуса, без стиля — окей, не спорю. Если вам так легче жить, пожалуйста», — с иронией отвечает она.

Жена Петросяна не раз подчёркивала, что может позволить себе жить в своё удовольствие, а мнение посторонних её не задевает.

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян официально узаконили отношения в конце 2019 года. Их роман долго обсуждали из-за разницы в возрасте — 44 года, но супруги предпочитают не обращать внимания на сплетни. Если и реагируют, то исключительно с юмором.

Сейчас пара воспитывает двоих детей: шестилетнего сына Вагана и двухлетнюю дочку Матильду. Воспитанием наследников занимается в основном мама, а Петросян старается уделять им максимум свободного времени, называя общение с детьми «глотком свежего воздуха» и «лекарством от стресса».