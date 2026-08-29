Братья Виктор и Иван Добронравовы получат больше 2 млн рублей за творческий вечер

Актерская династия Добронравовых вновь порадует поклонников: в сентябре Виктор и Иван проведут творческий вечер в театре. Для зрителей это редкая возможность заглянуть за кулисы профессии — артисты обещают не просто рассказать о своем творческом пути и поделиться ближайшими планами, но и спеть вместе с залом, а также открыто ответить на любые вопросы публики.

Формат встречи задуман как теплый, почти семейный разговор: без жесткого сценария и дистанции между сценой и залом. Братья хотят показать профессию изнутри — с ее сомнениями, находками и маленькими победами, а совместное пение должно добавить вечеру особого, объединяющего настроения.