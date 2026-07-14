Брату Екатерины Волковой грозит пожизненное заключение в США за двойное убийство

Шокирующая история, в которой переплелись семейная драма, жестокое преступление и борьба за справедливость: брат звезды сериала «Воронины» Екатерины Волковой оказался в центре громкого уголовного дела в США. Леониду Волкову грозит пожизненный срок без права на условно‑досрочное освобождение — и развязка этой мрачной саги вот‑вот наступит: осенью дело уйдет на рассмотрение суда присяжных.

Леонида Волкова уже три года держат под стражей в тюрьме округа Мидлсекс (Массачусетс) по обвинению в убийстве. Трагедия разыгралась весной 2023 года в пригороде Бостона: тогда бесследно исчезли 37‑летний Кирилл и 28‑летний Павел. Павел несколько лет назад перебрался из Санкт‑Петербурга и строил карьеру фотографа.

Следствие восстановило пугающую цепочку событий: с банковских карт пропавших мужчин были оплачены два контейнера, перчатки, чистящие средства и даже набор Lego. Сначала покупатель старательно скрывал лицо в магазинах, а позже вернулся, чтобы сдать часть покупок за наличные — уже без маски. По версии бостонской полиции, этим человеком был Леонид Волков.