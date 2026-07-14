Брату Екатерины Волковой грозит пожизненное заключение в США за двойное убийство

Шокирующая история, в которой переплелись семейная драма, жестокое преступление и борьба за справедливость: брат звезды сериала «Воронины» Екатерины Волковой оказался в центре громкого уголовного дела в США. Леониду Волкову грозит пожизненный срок без права на условно‑досрочное освобождение — и развязка этой мрачной саги вот‑вот наступит: осенью дело уйдет на рассмотрение суда присяжных.
Леонида Волкова уже три года держат под стражей в тюрьме округа Мидлсекс (Массачусетс) по обвинению в убийстве. Трагедия разыгралась весной 2023 года в пригороде Бостона: тогда бесследно исчезли 37‑летний Кирилл и 28‑летний Павел. Павел несколько лет назад перебрался из Санкт‑Петербурга и строил карьеру фотографа.
Следствие восстановило пугающую цепочку событий: с банковских карт пропавших мужчин были оплачены два контейнера, перчатки, чистящие средства и даже набор Lego. Сначала покупатель старательно скрывал лицо в магазинах, а позже вернулся, чтобы сдать часть покупок за наличные — уже без маски. По версии бостонской полиции, этим человеком был Леонид Волков.
Екатерина Волкова и ее брат Леонид. Фото: соцсети
Правоохранители полагают, что Волков арендовал склад неподалеку от города. При обыске там обнаружили жуткие улики: окровавленную пилу, удавку и два контейнера с телами жертв. При этом одно из тел оказалось расчлененным. После этого мужчину взяли под стражу.
По данным верховного суда Массачусетса, Волкову вменяют сразу несколько преступлений: два эпизода убийства, незаконное проникновение в жилище с оружием, а также мошенничество с банковскими картами на сумму свыше 1200 долларов.
Как считают следователи, причиной трагедии стал острый конфликт из‑за аренды жилья. Один из убитых отказался выступить поручителем для Волкова — в результате тот лишился квартиры в США, оставшись с женой и двумя детьми без крыши над головой.
Сама Екатерина Волкова не раз заявляла, что не верит в причастность брата к преступлению. Актриса призналась, что по‑прежнему поддерживает связь с племянниками, которые живут в Америке вместе с матерью, — они регулярно общаются по видеосвязи.
По материалам Mash