Брат Паулины Андреевой сыграл свадьбу с размахом

Игорь Андреев, как и его знаменитая сестра, связал жизнь с творчеством. Он окончил РГИСИ, играл в Театре имени Комиссаржевской и снимался в кино.

Кроме того, мужчина профессионально работает ведущим на мероприятиях. Поэтому подготовка к собственной свадьбе была для него делом привычным, и он знал, как сделать праздник незабываемым.

На торжестве жених лично развлекал гостей. Он сыграл для невесты на саксофоне, исполнил для нее романтичные песни, а затем молодожены закружились в медленном танце, растрогав всех присутствующих.

Главным украшением вечера стал необычный свадебный торт. Игорь является большим поклонником Человека-паука, поэтому десерт оформили в соответствующей тематике.

Одна половина торта была украшена фигуркой супергероя, а на другой красовалась миниатюрная невеста в белом платье.

Кульминацией праздника стало выступление Филиппа Киркорова. Поп-король исполнил свой хит «Я эту жизнь тебе отдам», и после этого песни, по словам очевидцев, усидеть на месте не смог никто.

На следующий день веселье продолжилось. Жених, невеста и гости сменили торжественные наряды на более расслабленные и собрались на обед в русском стиле. Под аккомпанемент баяна приглашенные угощались традиционными блюдами, а затем с удовольствием танцевали под песню «Вдруг как в сказке скрипнула дверь».