Брат Лерчек о ее раке: «Если это игра, то пора в Голливуд»

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) начала шестой курс химиотерапии. Об этом сообщил ее брат Родион.

Однако Родион выразил недоумение в связи с тем, что общественность сомневается в реальности болезни его сестры Валерии, которая борется с раком желудка четвертой стадии.

Мужчина показал больничную палату девушки и поделился подробностями их встречи. 33-летняя Чекалина, по его словам, настроена оптимистично и надеется на ремиссию.

Брат Лерчек о ее болезни: «Не верьте всему тому, что пишут в Интернете»

«Меня на самом деле очень поражает, что многие люди не верят, что моя сестра больна. Даже могу показать вам медицинскую карту с ее именем. Я был бы гениальным сценаристом, если бы мы все это продумали. Не верьте всему, что пишут в Интернете, там могут написать что угодно. Поражаюсь тому, что люди пишут: мол, Лера — актриса, это все игра. Не знаю, если это все игра, то пора в Голливуд. У меня нет слов», - поделился брат Валерии.

