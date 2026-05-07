Брат Артема Чекалина задолжал ФНС более полутора миллионов рублей

Пока блогер и бизнесмен Артем Чекалин приходил в себя после приговора, появилась новая тревожная новость. Стало известно, что брат Артема, Аркадий Чекалин, задолжал Федеральной налоговой службе внушительную сумму — 1 525 924 рубля 96 копеек.

«Мы очень расстроены», — так Аркадий Чекалин отзывался о ситуации с братом ранее.

Похоже, поводов для расстройства стало еще больше. Теперь налоговики заявили о крупном долге Аркадия Чекалина.

Бывший муж Валерии Чекалиной, Артем Чекалин, был приговорен к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 194,5 миллиона рублей по делу о незаконных валютных операциях. Обвинение также включало пункты об организации преступного сообщества и отмывании денег: по данным следствия, Чекалин с экс‑супругой вывели из России свыше 250 миллионов рублей. После вынесения приговора защита подала апелляцию — сейчас идет процесс ее рассмотрения.

Ранее адвокат Артема Чекалина Константин Третьяков проинформировал, что его подзащитный находится в следственном изоляторе «Бутырка» и ожидает результатов рассмотрения апелляции на вынесенный приговор.

Он также сообщал, что родных к Чекалину не пускают. Общаться с Артемом имеет право только его адвокат.

