Божена Рынска подтвердила роман Федора Бондарчука и Виктории Исаковой

Несколько месяцев назад в медиапространстве появились слухи о том, что после развода с Паулиной Андреевой Федор Бондарчук снова обрел личное счастье.

По предположениям, 59-летний режиссер встречался с 49-летней актрисой Викторией Исаковой, которая год назад потеряла мужа — режиссера Юрия Мороза.

Рынска о Бондарчуке и Исаковой: «Они и в гости вдвоем ходят»

Теперь роман Исаковой и Бондарчука официально подтвердила светский журналист и блогер Божена Рынска. После изменения мировой повестки журналистка покинула Россию и сейчас проживает в Латвии. Но, по словам Божены, у нее сохранились проверенные источники информации в Москве, которые подтвердили эту новость.

«А кстати, роман Феди Бондарчука с Викторией Исаковой и мои инсайдеры подтвердили. Они в гости вдвоем ходят, там вполне себе отношения. Если Федя опять с кем-то не *** (изменит – Ред.) по случаю и не испортит все», - написала Божена Рынска в своем блоге в соцсетях.

Развод Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

В мае текущего года Паулина Андреева и Федор Бондарчук официально развелись. Инициатором развода стала сама Паулина, подавшая иск в суд в конце апреля. Решение суда вступило в силу после майских праздников.

Андреева объявила о расставании с супругом еще в марте 2025 года, но пара почти год не оформила развод. Сейчас они совместно воспитывают пятилетнего сына Ивана.

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