"Боже упаси": Алла Довлатова рассказала о реакции мужа на ее откровенный наряд

Недавнее появление Аллы Довлатовой на музыкальной церемонии взорвало инфопространство: телеведущая выбрала для выхода в свет эффектное платье с экстремальным декольте. Наряд выглядел настолько смелым, что многие гадали — не случится ли конфуз при неосторожном движении. Однако опасения не оправдались: Алла безупречно выдержала образ, оставив публику в восхищенном напряжении.

История "возрожденного" платья

Как выяснилось, обсуждаемый уже третий месяц наряд имеет солидную историю — ему исполнилось 15 лет. Долгое время платье пылилось на даче, пока Довлатова не решила дать ему вторую жизнь. Телеведущая признается, что даже не предполагала, какой резонанс вызовет ее появление в этом образе

Реакция супруга: мифы и реальность

В светских кругах мгновенно разлетелись слухи, что муж Аллы устроил ей серьезный разговор после столь дерзкого выхода. Однако сама звезда решительно опровергает эти домыслы. По словам Довлатовой, ее супруг не знает ничего о ее платье.

"Боже упаси, чтобы мой муж заходил в интернет и особенно в эти соцсети! Он вообще не знает, что это такое. Платье он тоже не видел. Дело в том, что я его люблю и берегу его нервы", — поделилась Алла Довлатова с MK.RU.

Такой ответ демонстрирует не только заботу о супруге, но и легкое отношение к шумихе вокруг своего образа.