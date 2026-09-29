«Боюсь находиться там один»: Прохор Шаляпин сделал признание о своем новом особняке

Шоумен Прохор Шаляпин постепенно уходит из светской суеты — теперь его главные проекты разворачиваются не на красных дорожках, а на собственных 40 сотках. Певец обзавелся особняком в Москве и сейчас вкладывается в обустройство дома и участка, поэтому все реже появляется на громких вечеринках.

История с покупкой дома успела обрасти слухами: в СМИ называли внушительную сумму — 150 миллионов рублей. Сам Шаляпин эти цифры решительно опровергает. Артист искренне удивился такой оценке.

«Откуда у меня такие деньги? Дом я купил, но не за такие деньги. У меня таких сумм нет», — цитирует Прохора Шаляпина MK.RU .

По словам Прохора, речь идет вовсе не о роскошном поместье, а о «обычном домике, маленьком, на окраине Москвы».

При этом место ему по-настоящему нравится. Участок большой, с вековыми соснами и взрослыми деревьями — атмосфера получилась спокойная и даже немного уединенная. Пока масштабного озеленения не планируется: на участке просто убрали траву, а дальше Шаляпин будет смотреть по настроению.

Но, несмотря на уют и природную красоту, полной идиллии пока нет. Прохор честно признался, что ему не по себе в доме одному.

«Я пока, честно говоря, боюсь находиться там один. Всегда с кем-то стараюсь быть», — признался Шаляпин.

При этом артист подчеркивает, что дело вовсе не в мистике: в домовых он особо не верит, и искать «хозяина дома» не собирается.

Сейчас для Шаляпина новый дом — это и радость, и непривычный формат жизни. С одной стороны — свое пространство, тишина и природа, с другой — необходимость привыкать к этой самой тишине. И пока певец предпочитает делать это не в одиночестве.