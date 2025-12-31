Боярская рассказала о новогодней традиции с Матвеевым: "Важно провожать год не в суете"

40-летняя Елизавета Боярская раскрыла секрет своей идеальной новогодней ночи. Она поделилась сокровенными деталями личной жизни с подписчиками в своем микроблоге.

Как Боярская встретит Новый год

Вместо традиционных массовых гуляний и званых вечеров актриса предпочитает проводить праздник тихо и спокойно рядом с любимым мужем, актером Максимом Матвеевым.

Именно семейные ценности, теплая атмосфера и близость дорогих сердцу людей становятся главным приоритетом актрисы в этот важный зимний праздник. Ее откровенность подчеркивает желание сохранять теплые семейные связи даже среди всеобщего веселья и шума Нового Года.

Новогодние традиции семьи Боярской

Елизавета призналась, что хотя ей приятно находиться в веселых компаниях друзей и вести долгие беседы, празднование самого Нового года она рассматривает исключительно как семейный вечер. В полночь актрисе важно быть дома с близкими ей людьми. Ни о каких корпоративах и вечеринках с коллегами не может быть и речи.

Таким образом, дочка Михаила Боярского сохраняет личное пространство и особое значение момента прощания со старым годом и началом нового. А вот посидеть за столом с друзьями и дальними родственниками Елизавета согласна и 1 января.

"Для меня Новый год — не просто очередной перевернутый лист календаря, а новая точка отсчета. Мне важно провожать год не в суете. Остановиться, вспомнить, что он принес. Что было радостным. Что оказалось трудным. Что хочется взять с собой дальше. А что — оставить позади, не тащить в новый год. Поблагодарить за все", - отметила Боярская.

Семейная жизнь знаменитостей часто сопровождается яркими праздниками и мероприятиями, но для Елизаветы и Максима самый дорогой обычай заключается в простоте и искренности. Каждый год в новогоднюю ночь вся семья собирается вокруг праздничного стола, где каждый член семьи рассказывает другим, каким урокам научил их прошедший год, какие события запомнились, и какие надежды связаны с наступающим новым периодом.

Завершается эта традиция коллективной благодарностью ушедшему году за совместное проживание ярких моментов и поддержку друг друга. Такая сердечная и непритворная церемония придает особый смысл встрече Нового года, позволяя семье стать ближе и укрепить связь друг с другом.

А как вы считаете, правильно ли делает Боярская, отказываясь от корпоративов на Новый год? Пишите в комментариях.