Бородину захейтили после поста о сравнении младшей дочери с «идеальной старшей сестрой»: «Тебе тяжело»

Ведущая Ксения Бородина в очередной раз вызвала гнев подписчиков после поста с обращением к младшей дочери Теоне. Все дело в том, что в своем тексте Ксения не очень деликатно сравнила ее со старшей сестрой Марусей.

Как Ксения сравнила двух дочерей

«Моя любимая, моя голубоглазка. Ты мамино счастье, и ты это знаешь. Я просто всегда понимала, как тебе тяжело на фоне идеальной старшей сестры, жить в этих дебильных сравнениях, всегда стараться, поверь мне это никогда от тебя не было нужно. Моя любовь к моим детям не за таланты. Я вас всегда буду любить какими бы вы не были, принимать все ваши стороны. Но, Теона, знай, я горжусь тобой! Ты большая умничка и каждый раз я вижу, какая ты умная, интересная, творческая, а еще ты очень красивая. Самое главное – будь счастлива. Люблю!», - написала ведущая в соцсетях.

И что ей на это ответили подписчики

И после этого открыла портал в ад.

На Ксению как из рога изобилия посыпались гневные сообщения.

«Господи, никогда не писала комментарии. Ужас, я в одна в этих словах вижу, как просто унизили ребенка в поздравлении!? Идеальная старшая сестра…», - написала одна подписчица.

«Второй год подряд. Класс! «Я тебя люблю» говорят всегда без «Но». Совсем лишнее писать про старшую сестру», - согласилась с ней вторая.

«Как психолог вы, наверняка, знаете, что даже с добрыми намерениями такие формулировки могут закреплять роли в семье. Вместо того чтобы снова напоминать про «идеальную старшую сестру», наверное, лучше просто говорить ребенку о его ценности без сравнений. Если цель была поддержать, можно было просто сказать: «Ты ценна сама по себе», а не снова напоминать про «идеальную сестру» и «дебильные сравнения», - добавила третья.

И каждый такой комментарий набирает сотни лайков в соцсетях.

А вы согласны с подписчиками Ксении Бородиной? Делитесь в комментариях!