Бородина высказалась о разводе: «Не нужно терпеть то, в чем давно нет любви»

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что относится к расставаниям спокойно, если они приносят человеку облегчение.

По словам Бородиной, развод — это не всегда трагедия. Иногда это единственно верное решение, которое позволяет человеку начать дышать свободно.

«Если после него человек наконец выдыхает, чувствует свободу и начинает жить дальше, значит, иногда это действительно правильное решение. Я вообще считаю, что не нужно терпеть то, в чем давно нет любви, тепла и уважения. Жизнь все-таки не для того, чтобы годами делать вид, что все нормально», — заявила ведущая.

Напомним, что Ксения Бородина вышла замуж за блогера Николая Сердюкова летом 2025 года. Пара познакомилась на съемках шоу «Последний герой», где Бородина была ведущей, а Сердюков — участником.

Свадьбу отпраздновали в подмосковной усадьбе в итальянском стиле, потратив, по слухам, около десяти миллионов рублей.

Сам брак с Сердюковым с самого начала сопровождался слухами о разводе. Психолог Вероника Степанова и Ксения Собчак публично предрекали паре скорое расставание, а Николая называли альфонсом. Однако сама Бородина не раз вставала на защиту мужа, заявляя, что он заботится о ней и ее детях.

До Сердюкова Бородина была замужем дважды: за бизнесменом Юрием Будаговым (дочь Маруся) и Курбаном Омаровым (дочь Теона). С обоими бывшими супругами она предпочитает не поддерживать общение, объясняя это тем, что «независима финансово».