Бородина с Сердюковым занялись парфюмерным бизнесом

О запуске духов Бородина сообщила в своих социальных сетях. По ее словам, в создании аромата она участвовала лично, вкладывая в него свои ощущения и предпочтения.

«Это не просто духи, это состояние женщины», — написала Ксения.

Поклонники уже начали гадать, каким будет аромат. Ранее телеведущая признавалась, что любит необычные, люксовые запахи с благородными нотами. В числе ее фаворитов были Haute Fragrance Company Delicious Kisses с нотами фиалки, розы и пачули, а также Ex Nihilo Devil Tender с оттенками розового грейпфрута и персика.

Интересно, что парфюмерный проект Бородиной запускается на фоне ее семейных бизнес-интересов. Супруг телеведущей, Николай Сердюков, согласно данным Rusprofile, занимает пост генерального директора в компании, специализирующейся на продаже косметики и парфюмерии.

Бизнес был открыт вскоре после свадьбы пары, которая состоялась 3 июня 2025 года. Формально основным владельцем компании является мать Ксении — Инна Булатовна (ей принадлежит 85%), а Сердюкову досталась должность гендиректора.

Ранее в СМИ появлялась информация, что офис парфюмерной компании Сердюкова располагался в непримечательном помещении на Рубцовской набережной, что вызвало насмешки и вопросы о серьезности бизнеса. Однако теперь, с запуском именного аромата самой Ксении, парфюмерная империя семьи, похоже, выходит на новый уровень.

Ксения Бородина — одна из самых известных телеведущих России, более 15 лет она была лицом реалити-шоу «Дом-2». Ее автопарк оценивается более чем в 100 миллионов рублей, а недвижимость включает элитные квартиры в центре Москвы и особняк в Подмосковье.

Николай Сердюков стал третьим мужем Бородиной. Их отношения долгое время вызывали споры в прессе: многие обвиняли Сердюкова в корысти из-за скромного имущества (на момент свадьбы за ним числилось лишь парковочное место) и отсутствия собственного автомобиля.

Сама Ксения неоднократно опровергала слухи о том, что содержит мужа, называя его успешным бизнесменом. Теперь, когда Сердюков официально трудоустроен в семейной парфюмерной компании, а Ксения выпускает собственный аромат, ситуация обретает новые краски.